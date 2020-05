Cinedehors 2020 a Fossano: "Noi siamo pronti!"

L'associazione culturale Cinedehors di Fossano è pronta a ripartire. Ecco la loro lettera:

In questi mesi di inattività forzata, anche noi, abbiamo cercato di riformulare velocemente la nostra offerta per non farci trovare impreparati di fronte ad una possibile ripartenza della stagione culturale estiva. Allo stato attuale, purtroppo, ogni manifestazione di carattere culturale e di intrattenimento è sospesa o annullata per la pandemia COVID-19 in corso. Avremmo potuto decidere di desistere fermandoci per una stagione, ma non sarebbe stato nel nostro spirito. Abbiamo deciso, quindi, di rilanciare, anche nell'incertezza della situazione, le nostre proposte riformulandole. Abbiamo deciso di investire in creatività e naturalmente in nuove dotazioni tecniche innovative. Nonostante il momento di difficoltà, abbiamo deciso di rilanciare per cercare di dare un futuro sempre più stabile alla nostra organizzazione. Crediamo che l’innovazione e la dedizione ai nostri progetti possano essere le chiavi per superare questa situazione nuova e drammatica. Abbiamo deciso di declinare la nostra idea di cinema all'aperto con altre due nuove varianti: il cinema dai palazzi e il drive in; rimanendo fedeli all’idea natale di proiettare in luoghi inconsueti. Proiezioni dai palazzi e nei cortili: per permettere agli abitanti di godersi un film stando tranquilli sui balconi di casa. La riscoperta del drive in: con la possibilità di costruire delle arene itineranti fino a 200 macchine. Naturalmente la nostra idea principale è comunque di mantenere il nostro cinema all'aperto itinerante, ma siamo consci e consapevoli che la situazione è cambiata profondamente. Noi siamo pronti!

Abbiamo lavorato con lo scopo di riuscire a realizzare le nostre proiezioni garantendo la massima sicurezza per gli spettatori e per noi operatori in ottemperanza alle normative. Crediamo che mai come in questa estate ci sia l'esigenza di avere dei momenti di socialità. Con il distanziamento fisico e non sociale, con le mascherine, rispettando tutte le regole. Siamo responsabili e attenti per concederci un film all'aperto in compagnia: noi ci crediamo. Siamo arrivati fino a qui continuando a lavorare e a programmare, anche in accordo con le Associazioni di categoria. Seguiamo l'evolversi della situazione mantenendo i contatti con associazioni, enti pubblici e organizzazioni private per essere pronti, una volta definito il contesto sanitario e legislativo in cui il settore potrà muoversi, a ripartire velocemente.

Gli aggiornamenti sono e saranno disponibili sul nostro sito e sui nostri canali social!