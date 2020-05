Palio delle Borgate di Garessio e Priola: in testa le Frazioni

Nel fine settimana appena archiviato, il Palio delle Borgate di Garessio e Priola ha vissuto altri due momenti di svago. Virtuale, beninteso: la pandemia di Coronavirus non consente giochi all'aperto, così gli organizzatori si sono dovuti reinventare le prove, proponendole ai partecipanti in formato telematico.

Sabato, sulla piattaforma Google Meet, si è tenuto il Palio Quiz Junior, che ha coinvolto 26 bambini delle scuole primarie che si sono sfidati in indovinelli, domande, personaggi e canzoni; a vincere tra i più piccoli (2012-2013) i "Gufetti", ovvero Daniel Mao (Frazioni), Veronica Boazzo (Borgo) e Luca Aschero (Pievetta), mentre nelle leve dal 2009 al 2011 in volata hanno avuto la meglio i "Tassi", ovvero Edoardo Ferrua (Cuntrò) e Daniele Aschero (Pievetta) sulle "Civette" (Tommaso Mao di Frazioni e Ginevra Michelis di Pievetta) e sui "Passerotti" (Alessia Aime di San Rocco e Diego Anfosso di Cuntrò). Questo gioco contava per la classifica del Palio Junior, in cui continua il duello tra Frazioni e Pievetta. I vincitori sono stati premiati con un gelato, recapitato a domicilio domenica pomeriggio, del Bar Roma di Garessio.

Venerdì e domenica mattina si è invece conclusa la sfida del Crucipalio, in cui ha trionfato il Poggiolo, primo a risolvere tutti e tre i cruciverba proposti; medaglia d'argento per Valsorda e bronzo ex aequo per il Borgo e il Ponte Cuntrò.

"È stato l'ultimo gioco 'a casa' e lo dedichiamo alla memoria del presidente della Pro Loco di Priola Fulvio Colombo, che negli anni ha sempre collaborato con la nostra associazione per gli eventi che si sono svolti a Priola, e a tutti i nostri concittadini che sono mancati in questo tragico periodo per l'umanità e per la valle Tanaro - commentano dal Direttivo del Palio -. Abbiamo cercato di tenervi compagnia e ci auguriamo che possa veramente partire una fase nuova".

Al termine del quinto gioco del Palio, resistono in testa le Frazioni con 32 punti, quattro in più di Pievetta e sei del Borgo; ai piedi del podio Valsorda, seguita dal tandem Poggiolo-Ponte San Rocco Periferia, dalla Cuntrò e da Priola-Casario.