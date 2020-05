Anche a Busca parte la "fase 2": il sindaco Gallo si appella al senso di responsabilità dei cittadini

Da oggi incomincia la Fase 2 dell’emergenza Covid-19: “E’ il periodo più delicato – dice il sindaco Marco Gallo – per questo più che mai richiamo al senso di responsabilità i miei concittadini per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento. Dobbiamo tutti capire che molto dipende da ciascuno di noi. Mentre molti possono finalmente tornare alle loro attività, è indispensabile usare la maggiore libertà di movimento senza venir meno alle regole: la distanza interpersonale, il lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo di mascherine. In settimana inizia la distribuzione nelle case dei buschesi da parte dei volontari della Protezione civile delle diecimila mascherine donate alla Città dal Lions Club Busca e Valli e si passeraà poi anche alla consegna di quelle in arrivo dalla Regione Piemonte. Ringrazio di cuore per la generosità e soprattutto per il grande impegno profuso per ottenete la fornitura in tempi difficilissimi l’associazione benefica cittadina e in particolare il socio Claudio Garelli e il presidente Guido Grosso, nonché i sempre presenti volontari della Protezione civile”.