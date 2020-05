Bra ieri e oggi: dagli "Aperitivi in Consolle" all’emergenza Coronavirus (FOTOGALLERY)

Bra nel maggio dello scorso anno e Bra oggi, dove non pare ancora vero di essere all’inizio della "fase 2" dell’emergenza Coronavirus. Forse perché il rischio di vanificare tutti gli sforzi fatti finora è concreto.



Le due immagini di comparazione suscitano nostalgia e un pizzico di amarezza. Nella prima foto, quella scattata da Tino Gerbaldo, si vede via Cavour piena di allegria: gli aperitivi in consolle che impazzano; tanti giovani in fase di brindisi o in fila per un selfie.



Molto più triste lo scenario della seconda foto, scattata proprio oggi: nessun assembramento, nessuna borsa dello shopping, nessuna persona sulle panchine e nessun bancone pronto ad accogliere il popolo degli aperitivi.



Due fotografie che, messe di fianco, fanno emergere sentimenti di tristezza, ma che, allo stesso tempo, testimoniano il rigore del rispetto delle regole apprese nel corso della quarantena dai braidesi. Con la Zizzola lontana dagli occhi, ma mai e poi mai dal cuore.