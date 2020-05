Bra, Saverio Giuliano è guarito dal Coronavirus. Dal 2 maggio è iniziata la nuova vita

Le immagini su Facebook lo immortalano mentre lascia l’ospedale con gli effetti personali chiusi in una valigia e in un sacco nero. È la storia del panettiere braidese Saverio Giuliano, guarito dal Coronavirus dopo una lunga battaglia lontano dai suoi affetti più grandi.

La buona notizia della dimissione datata 2 maggio è stata comunicata subito al gruppo WhatsApp degli amici della Confraternita della Salsiccia di Bra. Ed è stata subito festa per il 44enne contitolare delle panetterie La Meridionale di via Audisio e via Vittorio Emanuele.

Così è iniziata la sua lunga lotta contro il virus al nosocomio di Alba, affrontata a suon di coraggio, speranza e di post su Facebook: “ Mentre ero in reparto all’ospedale di Alba, a combattere la mia battaglia contro il Coronavirus, ho visto una persona morire davanti a me, da sola. Non uscite di casa”. E ancora: “ Ho visto la morte in faccia, ma ho avuto la forza di mandarla via”.