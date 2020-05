Fratelli d’Italia saluzzese: "Bene l’attivazione di take away e asporto in Piemonte"

Arriva dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia con la dichiarazione delle vallate saluzzesi attraverso la voce del sindaco di Envie Roberto Mellano la nota di Fdi sull'attuale situazione economica.





“In assenza di misure forti, il nostro tessuto produttivo ne uscirà fortemente indebolito e impoverito” sostiene il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni. “Dopo la decisione della Giunta Regionale, su iniziativa del nostro Consigliere Paolo Bongioanni, di autorizzare il servizio d’asporto per bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie a partire dal 4 maggio, è ora necessario dare respiro a quelle attività che potrebbero lavorare garantendo la totale sicurezza degli esercenti e dei clienti, ma che sono tuttora bloccate, nella più assoluta indifferenza del Governo e del Presidente Conte.”

Al grido di allarme si unisce Roberto Mellano, sindaco di Envie (Fratelli d’Italia): “É inaccettabile che interi comparti siano stati lasciati totalmente da soli ad affrontare questa crisi. Così come è insensato che attività che potrebbero riprendere senza mettere a rischio nessuno siano lasciate ferme. Non parlo solo di bar e di ristoranti, ma anche, ad esempio, dei centri di pesca sportiva: anche in questo caso la distanza di sicurezza interpersonale potrebbe essere sempre mantenuta. Servirebbe più buon senso: non bisogna di certo aprire tutto subito e tutto insieme, ma senza dubbio analizzare con attenzione ogni specifico caso. Attenzione che ad ora non c’è stata e la cui assenza penalizza sempre di più le nostre piccole e medie imprese, i nostri artigiani, i nostri professionisti. Un enorme insieme di eccellenze che rischiano di scomparire, di fronte al totale disinteresse del Presidente Conte.”



Per informazioni www.fratelliditaliacuneo.com, dove sono pubblicati i contatti di tutti i circoli della Provincia di Cuneo. Fratelli d'Italia - provincia di Cuneo è presente su facebook e su Instagram (@fratelliditalia_cuneo).