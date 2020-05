Iniziata la #fase2: a Cuneo bambini in bicicletta e caffè al bar, ma si consuma fuori dai locali (VIDEO)

Primo giorno della #fase2 a Cuneo. Siamo in città alle 9 di oggi 4 maggio.

Non c'è tantissima gente, hanno tutti le mascherine.

I segni più tangibili del cambiamento? Sportivi e runners (non troppi) al parco fluviale, riaperto con regole da rispettare; traffico di auto nelle vie cittadine, parcheggi occupati in piazza Galimberti ma, soprattutto, bambini in bicicletta assieme ai genitori e persone con il caffè da asporto in giro per la città.

Perché sono questi ultimi due, in definitiva, i segni più evidenti di questo nuovo corso di gestione dell'epidemia da coronavirus.

I bar sono finalmente aperti. Si consuma fuori. E c'è tanta gente che si fa fotografare mentre lo sorseggia, perché è un momento da immortalare.

Domani sarà un'altra giornata importante, con la riapertura delle librerie e il mercato settimanale, dove ci saranno anche i banchi di fiori e piante.