Finalmente a piena portata il canale irriguo Bealera Nuova a Borgo San Dalmazzo

È tornato a piena portata il canale irriguo Bealera Nuova a Borgo San Dalmazzo, con grande soddisfazione degli agricoltori di via Candela e di frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo che finalmente possono bagnare i loro campi.

Risolto dunque il problema della tubazione del gas che ne ostruiva in parte il passaggio. I lavori di realizzazione del bypass temporaneo in via Grandis erano partiti martedì 14 aprile a carico del Consorzio Irriguo Bealera Nuova, dopo uno stop che durava da quasi nove mesi.

Ricordiamo infatti che il canale irriguo è stato chiuso il 13 agosto 2019 quando tre abitazioni in via Grandis a Borgo San Dalmazzo furono dichiarate inagibili per evidenti crepe formatesi improvvisamente sulle facciate. Il dissesto era stato causato da un'infiltrazione di acqua del vicino canale irriguo.

Risolto il problema irriguo, resta comunque chiusa via Grandis, in attesa che siano individuate le cause del cedimento.