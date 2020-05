Alta pressione e caldo quasi estivo per tutta la settimana, da sabato i primi segnali di instabilità

Un’area di alta pressione manterrà condizioni stabili e quasi estive per gran parte della settimana, con temperature oltre la media del periodo. Soltanto domani, mercoledì 6 maggio, è prevista un po’ di instabilità sulle zone alpine, che permarrà almeno fino a domenica mattina.





Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione



DA MARTEDI’ 5 A SABATO 9 MAGGIO

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Mercoledì pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini per il passaggio di aria più fresca da est, che genererà locali acquazzoni di breve durata. Anche sabato ci saranno primi segnali di instabilità sulle Alpi.



Temperature in aumento oggi, in lieve calo da domani a giovedì, in ripresa nel weekend. Valori massimi che sfioreranno i 25/27 °C localmente oggi per poi attestarsi sui 22/24 °C nei prossimi giorni. Minime stazionarie e a parte un temporaneo calo giovedì mattina, saranno in lieve aumento nella seconda parte della settimana. I valori saranno comunque generalmente sopra i 10 °C con punte fino 15/16 °C sulle coste liguri.



Venti: oggi pomeriggio deboli meridionali, localmente moderati su basso Piemonte e Liguria, domani orientali/nordorientali deboli, localmente moderati. Da giovedì assenti o deboli di direzione variabile.





DA DOMENICA 11 MAGGIO

Una bassa pressione dovrebbe temporaneamente interrompere la situazione attuale portando piogge e temporali nella seconda parte di domenica.





PREVISIONI LOCALI

Cuneo

Savona

