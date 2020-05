"A Cuneo una Giunta da "sei politico" e non da "dieci e lode": si deve fare di più"

" Perché pretendere che le attività commerciali che sono state costrette a chiudere a causa del Coronavirus debbano pagare tutti quanti i dodici mesi della tassa sui rifiuti quando non hanno, in questo periodo, prodotto praticamente alcun rifiuto? Idem per la tassa di occupazione del suolo pubblico, per le attività che sono soggette a tale tributo. Se in questo periodo storico non si viene incontro alle imprese anche con una fiscalità locale più amichevole, come si potrà pretendere di salvare le migliaia di posti di lavoro a rischio anche qui a Cuneo? "

"Pur comprendendo come i comuni abbiano un margine relativamente ristretto per sostenere l’economia cittadina - si legge ancora nella lettera - , si deve fare di più e, ad esempio, per quel che riguarda l’imposta di soggiorno è assurdo non averla cancellata per l’anno in corso visto che è solo un onere burocratico che comporta poco per le casse comunali. Tale cancellazione poteva essere interpretata in prima battuta come un “bel gesto” nei confronti dei turisti cuneesi. In subordine, anche l’eventuale decisione di lasciarne i proventi agli albergatori e a tutta la categoria dell’accoglienza, poteva essere un atto di generosità da parte dell’attuale amministrazione comunale".