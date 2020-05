Corsa alla solidarietà delle aziende saluzzesi: Corno Pallets dona un ecografo portatile all’ospedale di Saluzzo

Ieri lunedì 4 maggio è stato consegnato al reparto radiologia dell’Ospedale di Saluzzo l'ecotomografo Mylab X6 donato dalla CornoPallets, storica azienda saluzzese che opera dal 1957 sul mercato italiano del pallet.

Il primario Alessandro Leone ha comunicato che il collaudo viene eseguito oggi martedì 5 maggio alla presenza dell'ingegneria clinica dell'ASL-CN1 e dello specialist dell’azienda fornitrice.

L’ecografo sarà messo immediatamente in esercizio a supporto dell’attività diagnostica necessaria all’attuale fase di emergenza sanitaria.

L’ecografo portatile sarà utilizzato per i pazienti Covid ricoverati nell’Ospedale cittadino e al termine dell’emergenza sanitaria come guida per manovre di radiologia interventistica.

“La nostra azienda sta affrontando questa emergenza, come tutto il tessuto imprenditoriale saluzzese, con determinazione ma anche con forte attenzione alle difficoltà del nostro territorio – hanno dichiarato i titolari della Corno Pallets –abbiamo sentito il bisogno di un gesto di solidarietà, fatto con la speranza che possa essere di aiuto e conforto al personale medico e paramedico che in queste settimane ha dedicato tutte le proprie energie per rispondere concretamente ad un evento di portata enorme”