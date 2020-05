Fossano: la Polizia Municipale festeggia 160 anni

Risale al 5 maggio 1860 il verbale del Consiglio Comunale dove sono contenute le prime notizie relative al Corpo delle Guardie Municipali di Fossano. Sono pertanto ormai trascorsi 160 anni durante i quali il Corpo di Polizia Locale ha subito importanti trasformazioni di competenze e di funzioni sino ad arrivare ai giorni nostri in cui è stato attivamente e lodevolmente impiegato nell'attuale emergenza sanitaria, purtroppo ancora in corso.

Il Sindaco di Fossano Dario Tallone precisa: «Nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo, voglio ringraziare tutti le donne e gli uomini appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Fossano, su tutti il Comandante Giacomo Cuniberti, per il costante lavoro svolto per la Cittadinanza e per la loro fondamentale presenza in questi momenti di crisi, ritenendo di rinviare i doverosi festeggiamenti, a gennaio 2021, in concomitanza con l'annuale ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrone della Polizia Locale».