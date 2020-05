L’Automobile Club Cuneo riapre al pubblico giovedì 7 maggio

Giovedì 7 maggio alle ore 8 riaprono al pubblico gli uffici centrali dell’Automobile Club Cuneo, in piazza Europa 5 a Cuneo. All’ingresso della sede sarà disponibile per l’utenza un totem automatico di distribuzione biglietti diversificato per servizi e un impianto audio a chiamata, installati per regolamentare l’accesso del pubblico ai vari uffici, secondo le norme previste per contenere l’epidemia da Coronavirus. L’Automobile Club Cuneo è aperto dal lunedì al venerdì al mattino dalle 8 alle 12.45 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Il servizio di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) e informazioni correlate sarà attivo, in questo primo periodo, solo al mattino dal lunedì al venerdì con orario 8 – 12.



Sono sempre disponibili i canali attivati da Aci Cuneo in questa fase di emergenza. Informazioni di carattere istituzionale alla mail segreteria@acicuneo.it; per effettuare volture, pratiche auto in genere e rinnovo patenti di guida, è consigliato richiedere la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail pratiche.auto@acicuneo.it o contattando i recapiti 0171/44.00.07-05-02. Per entrare invece in contatto con la delegazione diretta di Madonna dell’Olmo (via Bra 1/H), anch’essa aperta al pubblico da giovedì 7 maggio, si può scrivere all’indirizzo delegazione@acicuneo.it o chiamare lo 0171/413227. Anche per la delegazione di Madonna dell’Olmo, in questo primo periodo il servizio di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) sarà attivo solo al mattino dalle 9 alle 12. Per tutte le altre delegazioni contatti e servizi sono disponibili sul sito www.cuneo.aci.it all’interno della sezione “Le delegazioni e i punti ACI” presente in home page.



“All’esordio di questa ‘Fase 2’ l’accesso agli uffici sarà contingentato e ai servizi sarà ammessa una persona alla volta per tipologia di richiesta – spiega il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi -. Chi entrerà dovrà essere munito di mascherina e igienizzare le mani con apposito gel messo a disposizione all’ingresso. Per il pagamento delle tasse auto è preferibile l’utilizzo di moneta elettronica, bancomat e carte di credito, mentre per tutti gli altri servizi è richiesto l’utilizzo del bancomat. Si tratta di misure necessarie al fine di limitare l’utilizzo di denaro cartaceo o metallico, in quanto potenziale veicolo di contagio. Auspichiamo buon senso e rispetto delle norme da parte dei cittadini, fondamentali per prevenire la diffusione del virus. Personale addetto dell’Automobile Club, nel rispetto della normativa di tutela privacy, si riserva la possibilità di misurare la temperatura corporea dell’utenza qualora fosse necessario. L’informativa sarà presente sul sito internet dell’ente (www.cuneo.aci.it) e affissa in luogo visibile”.



L’Automobile Club Cuneo ricorda agli automobilisti che l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia del Coronavirus ha dettato al Governo e alla Regione l’adozione di una serie di provvedimenti d’urgenza, contenuti nel Decreto Legge “Cura Italia”, che riguardano anche il settore della mobilità. Le principali misure varate prevedono la proroga di scadenze legate al rinnovo delle patenti, delle revisioni, di assicurazioni, fogli rosa e bollo auto. Novità per quanto riguarda il cambio delle gomme: il ministero dei Trasporti ha portato dal 15 maggio al 15 giugno il termine ultimo per l’uso degli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto. Queste le principali novità varate dal Governo:



Patenti: la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, quindi anche delle patenti, è prorogata al 31 agosto.



Esami di guida: le prove di “teoria” possono svolgersi oltre il normale termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di inoltrare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno, con regolare prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.



Foglio rosa: le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (il cosiddetto “foglio rosa”) con scadenza compresa tra il 1° febbraio ed il 30 aprile sono prorogate fino al prossimo 30 giugno.



Revisione veicoli: autorizzata fino al prossimo 31 ottobre la circolazione dei veicoli che devono effettuare la revisione entro il 31 luglio. Analoga proroga riguarda le attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada che riguardano, rispettivamente, l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli (collaudo) e le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli con relativo aggiornamento della carta di circolazione.



Bollo auto: la Giunta regionale ha disposto la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica che scadono nel periodo marzo, aprile e maggio 2020, prorogando tali termini al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi.



RC auto: fino al 31 luglio 2020, il termine dei 15 giorni entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.



Cambio gomme: posticipato il termine ultimo per il montaggio delle gomme estive al 15 giugno se il codice di velocità è inferiore a quello riportato sul libretto. Chi utilizza coperture invernali con codice uguale o superiore a quello indicato sul libretto può circolare anche tutto l’anno con gomme da neve.