Moretta, al via la raccolta fondi del Comune a favore di Croce Rossa e Protezione civile

Il Comune di Moretta ha aperto un conto corrente dedicato alla raccolta fondi denominato per promuovere azioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Le donazioni potranno essere effettuate al conto corrente bancario intestato al Comune di Moretta, con la causale “Emergenza Covid 19 – Moretta”, Iban IT97G0848746530000120101667.

I fondi verranno utilizzati a sostegno della Croce rossa e della Protezione civile di Moretta, due associazioni che, fin dal primo giorno di emergenza sanitaria, hanno operato in prima linea per aiutare eliminare i disagi della cittadinanza morettese.

Il decreto “Cura Italia” ha previsto che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore del Comune, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza spetta una detrazione dell’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30 mila euro.

La “scatola del tempo”

Comune, Croce Rossa e Protezione civile hanno contestualmente lanciato un’iniziativa culturale dedicata alle famiglie. L’obiettivo è quello di realizzare una “Scatola del tempo”, una fotografia, un disegno, una testimonianza scritta che illustri le emozioni e le sensazioni di questo periodo “sospeso” e vissuto in attesa di riconquistare la libertà personale.

Tutte le testimonianze raccolte saranno inserite in una scatola che verrà murata per vent’anni nel corso di una delle prossime ricorrenze pubbliche. Per informazioni rivolgersi alla Protezione civile al numero 0172-911249 dalle 9 alle 12 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.