Incidente d’auto, oggi 5 maggio, dopo le 14, a Castellettto Stura, dove una vettura si è ribaltata in un un campo nei pressi dello stabilimento della Venchi.

La vettura ha fatto tutto autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi. A quanto risulta, non essendo intervenuti i soccorsi - i vigili del fuoco non sono stati allertati per la messa in sicurezza - la persona alla guida non avrebbe riportato conseguenze e sarebbe uscita da sola dall'abitacolo.