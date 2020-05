Cambio gomme: riparti con Langa Pneus di Carrù

Fin dal primo decreto ministeriale legato all’emergenza Covid-19 l’azienda Langa Pneus di Carrù ha attuato tutte le misure necessarie alla salvaguarda della salute dei propri dipendenti, riducendo al minimo indispensabile il personale e attivando un numero di telefono per le emergenze.

I clienti e i fornitori vengono accolti nell’area accettazione uno per volta. l clienti vengono gestiti con tempistiche strettamente connesse al tempo della lavorazione di cui necessita il mezzo in officina. Durante tutta la durata delle operazioni è richiesta al cliente la sua preziosa collaborazione nel rispettare la distanza di sicurezza: per prudenza si ritiene opportuno che egli rimanga ben al di fuori dell’officina, almeno nell’area di parcheggio veicoli lontana dai 10 ai 20 metri dagli uffici.

Nell’area uffici dedicata all’accettazione ogni postazione a contatto con il pubblico è stata dotata di pannelli in plexiglas spessi 3 mm come strumento di protezione per operatori e clienti dalla trasmissione di virus ed infezioni. Tutti i dipendenti di Langa Pneus di Carrù sono supportati con materiale idoneo agli standard di sicurezza richiesta (mascherine, guanti monouso in lattice, salviette detergenti e sapone lavamani solo per citarne alcuni).

E’ utile ricordare che, a seguito delle note misure di contenimento del CoronaVirus, le operazioni di smontaggio pneumatici invernali e di rimontaggio dei pneumatici estivi sono state prorogate fino al 15 giugno 2020. Pertanto si avrà tutto il tempo necessario per gestire il flusso di veicoli senza affanni, in sicurezza e senza incorrere in sanzioni.

Durante il periodo di maggior pressione delle misure di contenimento del virus, Langa Pneus di Carrù ha provveduto ad aggiornare il proprio sito internet dove è possibile accedere all’area informazioni Covid-19 e richiedere preventivi on line. All’interno sono peraltro inseriti i dettagli delle interessanti promozioni in essere legate all’acquisto di pneumatici nuovi. Tra le offerte più vantaggiose ricordiamo:

Promozione su marchi Bridgestone e Pirelli (https://www.langapneus.it/mobox-copy) che prevedono fino a 100 euro di sconto immediato sull’acquisto di 4 pneumatici nuovi;

Pagamento con canone fisso mensile Mobox di Bridgestone ( https://www.langapneus.it/mobox) dove con una piccola spesa mensile si possono avere gli pneumatici delle migliori marche per viaggiare in totale sicurezza. In più, per ogni danno agli pneumatici risponde Mobox con riparazioni o addirittura fino a 4 sostituzioni completamente gratuite.

Veramente due grandi valori aggiunti in un periodo in cui occorre massima oculatezza in tutte le spese, ordinarie e non.

Durante tutto il periodo di contenimento del virus Langa Pneus è stata ininterrottamente al servizio del comparto agricolo e del trasporto di merci su strada con mezzi pesanti grazie al servizio di assistenza sul posto con furgoni attrezzati da officina mobile. L’azienda ha peraltro potenziato il proprio servizio di custodia stagionale degli pneumatici smontati (sono circa 4.000 le gomme dei clienti stoccate presso il deposito di Carrù) e consolidato gli accordi con i fornitori dei settori strategici che in questi giorni riprenderanno finalmente le proprie lavorazioni (produttori di cingoli in gomma, pneumatici per quad, ATV e motocicli, leasing company e pneumatici per muletti).

Langa Pneus S.r.l. si trova a Carrù, in via Autostrada n. 19, esattamente di fronte all’uscita “Carrù” dell’autostrada A6 TO-SV

Tel. 0173-750770

Mail info.cn@langapneus.it

www.langapneus.it