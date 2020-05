Ecologia ed Innovazione: Il Nuovo Igienizzante Professionale ExtraFix®

ExtraFix® è un concentrato ecologico professionale per l'igienizzazione di spazi pubblici, industriali e agrozootecnici interni ed esterni. È naturale, sicuro, ed eco-compatibile, non contenendo sostanze in grado di accumularsi nell’ambiente come il cloro, i sali quaternari d’ammonio, o la candeggina.

Una volta diluito in acqua, permette un’ottima igienizzazione e detersione, grazie anche ai suoi principi botanici con forte attività antibatterica, antivirale ed antifungina. Rimuove efficacemente il particolato leggero e lo incapsula in una micro pellicola in grado di prevenirne la risospensione. Ha inoltre azione antideriva, che permette una nebulizzazione precisa. Tramite un formulato brevettato è in grado di eliminare le particelle odorose presenti, trasformandole in composti inerti e biodegradabili. Non per ultimo, dona una piacevole fragranza naturale all'ambiente trattato. Estremamente sicuro, permette all’utilizzatore di arrivare a fine giornata senza mal di testa o bruciori, facilmente riscontrabili con l’utilizzo di altri prodotti.

PANECO AMBIENTE è una giovane e dinamica realtà, con alle spalle oltre 40 anni di storia virtuosa dedicata con passione ed impegno allo sviluppo e produzione di innovativi prodotti rispettosi dell’ambiente e della microbiodiversità. Aspetti che assumono sempre più importanza anche in vista delle diverse e complesse sfide climatiche ed ecologiche che si stanno riscontrando in tutti i settori e aspetti di vita.

L’Azienda eredita il rilevante operato di ricerca e sviluppo dalla società madre, Marcopolo Engineering SPA. Quindi fin dai primi anni di attività, ritiene indispensabile dare grande rilevanza al proprio reparto di ricerca e sviluppo (R&D), creando collaborazioni importanti con università e vari enti di ricerca italiani ed esteri. Arriva così a vantare decine di brevetti sia sui propri prodotti che sui processi produttivi.



Oltre alla linea ExtraFix®, l’Azienda offre una gamma completa di prodotti in grado di rispondere alle esigenze di vari settori produttivi, dall’agricolo, zootecnico, industriale, domestico e pubblico, fino ad arrivare al hobby, pet & garden.

Le proposte sono molteplici, e spaziano dal controllo ed abbattimento di emissioni e polveri, alla biorimediazione di aree inquinate e bioristrutturazione dei terreni e substrati di coltivazione, al trattamento di corpi d’acqua e riduzione di situazioni di eutrofizzazione (e scoppi algali). A ciascuno l’Azienda affianca una rete di professionisti in grado di assistere e seguire il cliente ad ogni passaggio.

PANECO AMBIENTE offre anche Servizi personalizzati di Global Service con studio, progettazione, installazione, collaudo, taratura, controllo di sistemi.

Per sapere di più sull’azienda e sulle sue attività, clicca QUI