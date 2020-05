Un dolce omaggio per la Festa della Mamma dai laboratori di Agri Berroni

Il team della giovane agri gelateria immersa nella campagna di Racconigi (CN) ha espressamente creata questo dolce per la Festa della Mamma: una mousse alle fragole di Carmagnola con inserto di yogurt Agri Berroni e croccante di cioccolato Ruby. Delicata, all'insegna della freschezza e della territorialità, è proposta in una versione da 9 -12 porzioni per essere condivisa e gustata con i propri cari nella prima domenica post - quarantena.

Gli ordini devono essere inoltrati entro il 7 maggio, con la possibilità di consegna a domicilio o take away in azienda, in giorni ed orari prestabiliti, compilando il form online http://bit.ly/agriberrroniadomicilio_turestaacasa

Anche la torta per la Festa della Mamma contribuirà a sostenere la campagna sociale avviata da Agri Berroni. Per ogni torta acquistata, 5€ saranno destinati alla raccolta fondi di Specchio dei Tempi.

Parallelamente verrà devoluto anche il 10% sugli ordini minimi di 50 € di tutti gli altri prodotti in catalogo, quali yogurt, latte, dolci al cucchiaio, e i gelati, sia in barattolo che in stecco.

Le consegne sono effettuate in giorni prestabiliti, gratuitamente nei comuni limitrofi a Racconigi (Caramagna, Casalgrasso, Lombriasco, Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano). Supplemento di € 10,00 per consegne a Torino, nelle Langhe e in altri comuni nel raggio di 50 km dalla sede aziendale.

Ricordiamo che questa giovane azienda, sia pur da poco costituita, e nonostante si sia trovata ad affrontare fin da subito questa situazione di emergenza, ha saputo prontamente riorganizzarsi portando nelle case dei prodotti di altissima qualità realizzati nei propri laboratori, usando solo materie prime provenienti dalle proprie cascine agricole o di quelle limitrofe, forte della filosofia con cui è nata, cioè quella di esprimere, insieme ed in sinergia, ognuna di queste piccole realtà, e valorizzare quindi il territorio e le sue eccellenti produzioni che altrimenti sarebbero andate perdute.

L’azienda è immersa nella campagna della pianura appena usciti da Racconigi e oggi che è possibile muoversi per l’asporto degli alimenti, può essere una bella occasione per fare un giro all’aria aperta, sempre nel rispetto delle norme COVID-19 ancora vigenti.

Agri Berroni - Via Tenuta Berroni 12 - Parcheggio Ristorante L’Arancera