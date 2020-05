In frazione Merlo di Mondovì, concerto di giovani talenti

Pianoforte, flauto traverso, violino: grandi passioni per Martino, Maddalena e Margherita. Quanta buona musica classica nella famiglia Lanfranco, che abita in un bel casale, nella frazioncina monregalese, nel verde della campagna.

L’amore per le note, nel fratello maggiore, che ora ha 20 anni, è sbocciato a sei anni. Il ragazzo si è avvicinato ai tasti bianco-neri frequentando l’Istituto Musicale “Baravalle” di Fossano, nella classe di Nikolay Bogdanov. Nel 2019 ha conseguito la maturità classica presso il Liceo “Beccaria” di Mondovì con il massimo dei voti. Ha completato il percorso di certificazione presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, ove è attualmente iscritto al Triennio Accademico di Primo Livello, come allievo del M° Maurizio Barboro. Ci è stato possibile gustare la sua bravura, durante una esecuzione nella sua casa, a fine gennaio scorso, domenica 26. Appassionati, sicuramente, delle note, ma non tecnici, abbiamo apprezzato sinceramente la sua sicurezza nella esecuzione di un impegnativo programma, che spaziava da Mozart a List, da Debussy a Prokofiev, autori diversissimi in stili e tecniche. Un tale repertorio presuppone e comporta notevole versatilità dell’esecutore. Ci ha lasciati impressionati la personalissima incisività, quasi irruenza, nell' eseguire l’Orange. Complessivamente proponendo a memoria ogni partitura.

Abbiamo appreso di suoi riconoscimenti rilevanti in diversi concorsi pianistici nazionali. Dal 2012 ha partecipato regolarmente ai corsi estivi di perfezionamento, organizzati dall’associazione “Arion” a Bergolo ed a Sale S. Giovanni, mentre dal 2018 ha preso parte al corso estivo della “Associazione Musicale della Carnia” in Tolmezzo (Udine), sotto la guida del M.° Maurizio Barboro. Ha pure frequentato masterclass con Maestri di chiara fama, come Pierluigi Camicie e Riccardo Risaliti. Vincitore dei Concorsi: “Fondazione Fossano Musica”, “Alpi Marittime” a Busca (CN), “Schubert” a Sale San Giovanni(CN), “Maria Labia” a Malcesine di Garda (VR), nonché altri importanti riconoscimenti al “Mendelssohn” in Alassio (SV) e “Rospigliosi” di Lamporecchio (PT).

Dal prof. Maurizio Barboro, suo docente di pianoforte, abbiamo colto un parere sulla personalità musicale di Martino: “Il giovane pianista Martino Lanfranco mi è stato presentato e raccomandato qualche anno fa dal valentissimo pianista Nikolay Bogdanov, docente presso l’Istituto “Baravalle” di Fossano e, a sua volta, mio “storico” allievo. Già dalle prime sporadiche audizioni, organizzate come verifica in funzione di imminenti esami di certificazione, mi è risultato chiaro l’atteggiamento naturale ed entusiastico di Martino nei confronti della Musica e la sua predisposizione costruttiva verso le mie osservazioni, sia di tipo tecnico che espressivo. Oltre alla buona manualità, anch’essa piuttosto istintiva ma supportata dalla ottima impostazione precedentemente ricevuta dagli insegnanti che mi hanno preceduto. Con la preparazione all’esame di ammissione al Corso Accademico presso il Conservatorio “Paganini” di Genova (superato brillantemente) e l’inserimento nella mia Classe, Martino ha intrapreso un percorso di arricchimento delle sue competenze tecniche e di approfondimento delle tematiche stilistiche ed espressive dei vari compositori studiati che, negli ultimi tre anni, gli hanno consentito di raggiungere ottimi risultati sia a livello accademico, sia in occasione di Concorsi di rilievo nazionale. Ovviamente ha avuto grande importanza la sua serietà nello studio e il suo entusiasmo verso l’ampliamento del repertorio. Mi sento di poter affermare, in ogni caso, che il più importante ed evidente risultato raggiunto è stata la capacità, direi ormai consolidata, di saper evidenziare e differenziare i vari stili esecutivi, con particolare propensione verso il romanticismo virtuoso delle opere di Franz Liszt e il complesso universo poetico ed espressivo di Claude Debussy. Credo che il promettente giovane artista Martino Lanfranco, continuando a lavorare con tenacia e umiltà, possa aspirare ad intraprendere la difficile carriera del musicista professionista. Ne sarei orgoglioso!”

Dai primi anni delle Medie, anzi ben prima, Maddalena, (nata nel 2005 ed ora allieva del liceo classico a Mondovì), ha scelto il Flauto per il suo percorso artistico. Inizia lo studio dello strumento a 8 anni nel 2013 presso la Fondazione “Fossano Musica”, sotto la guida del M° Emma Chiaramello. Ha proseguito nella Scuola Media Musicale di Mondovì con il M° Paola Parretta. Già nel 2018 si è aggiudicata il primo premio assoluto per la categoria flauti solisti di seconda media con votazione 100/100 e borsa di studio, nel Concorso Musicale Nazionale “Zangarelli” a Città di Castello (Perugia). Attualmente studia con i Maestri Elisa Parodi ed Alberto Barletta e, presso la “Fondazione Fossano Musica”, con il M° Giorgio Secchi. Frequenta regolarmente i corsi estivi di perfezionamento organizzato dall’Associazione torinese “Estemporanea” a Prea di Roccaforte, con la M.o Elisa Parodi. Nel 2019 ha frequentato il corso estivo di perfezionamento dell’associazione ”ARION” a Sale S. Giovanni (CN), con Pierluigi Maestri. Ha frequentato masterclass con Claudio Montafia, Primi premi ottenuti : assoluto al 21° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Franz Schubert”, Sale S. Giovanni (CN), nel luglio 2016; all’ 8° Concorso Musicale per Giovani Musicisti “Renzo Rossi”, Albenga (SV), nel maggio 2017; al 6° Concorso Musicale Alpi Marittime – Busca (CN), maggio 2018; al 23° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Franz Schubert”, in Sale S. Giovanni (CN), nel luglio 2018; al 21° Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro”, a S. Bartolomeo al Mare (IM), nel luglio 2018; alla 12ª Edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”, nel maggio 2019. Secondi premi: al 28° Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” “Premio Rovere d’Oro”, S. Bartolomeo al Mare (IM), nel luglio 2015 e al 9° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “ Città di Piove di Sacco” (PD), nel maggio 2016, sul Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere a San Bartolomeo al Mare (Imperia). Davvero evidenziabile l’esibizione solistica in apertura della rassegna “Pomeriggi Musicali” – nel Castello di Govone (CN), nel giugno 2017.

Durante una sua proposta musicale nel dicembre 2019, per arricchire la “vijà” di poesie piemontesi, incoronata da opere pittoriche, ci aveva pienamente convinti, ricevendo parimenti applausi fitti dal pubblico. Sciolta e incisiva, dimostrava una padronanza convinta di ogni brano. Ci è stato gradito apprendere dalla sua docente, la prof.ssa Paola Parretta, che la ha guidata nel suo percorso di crescita durante le scuole medie: “ricordo come a soli 11 anni, Maddalena dimostrasse una musicalità e una tecnica di solito proprie di ragazzi molto più grandi. Disarmante anche la semplicità, la spontaneità e l’umiltà con cui affrontava qualsiasi brano musicale o esercizio propostole. Nei tre anni, poi, ho assistito ad una crescita impressionante del livello tecnico-espressivo. In terza media abbiamo sfidato anche brani che di solito si studiano negli anni vicini al diploma. Se continua così, Maddalena farà molta strada con il flauto e potrà presto confrontarsi alla pari con i più bravi tra i giovani flautisti italiani.”





Della ultima rampolla, Margherita , scalpitiamo di poter seguire una sua esecuzione e, nel frattempo, dalla sua insegnante prof.sa Monica Agosto, con piacere veniamo a sapere che “Lanfranco è nata a Mondovì nel 2008, ed ha iniziato lo studio del violino nel 2013, presso la Fondazione “Fossano Musica”, con il M° Alessandro Chiapello. Dal 2018 studia con il M° Fabrizio Pavone. Attualmente frequenta la classe prima Media ad indirizzo musicale a Mondovì, sotto la mia guida.

Dal 2015 al 2018 ha partecipato al Corso di perfezionamento musicale estivo della Fondazione “Fossano Musica”, con il M° Chiapello. Nel 2018 ha partecipato al Corso di perfezionamento estivo dell’ associazione “ARION” a Sale San Giovanni, sotto la guida del M° Pavone, e nel 2019 al Corso di perfezionamento estivo dell’associazione “Estemporanea”, con il M° Tamara Bairo. Ha frequentato, nel 2018 e 2019, il Concorso Internazionale “Franz Schubert” di Sale San Giovanni , ottenendo il primo premio. Ancora nel 2018 ha ottenuto il primo premio al Concorso Internazionale “Rovere d’Oro - Giovani Talenti” di S. Bartolomeo al Mare (Imperia) e, nello stesso anno, al Concorso Strumentistico Nazionale “Città di Giussano” (Milano), è giunta seconda. Margherita ha mostrato, nel suo già lungo percorso di studio, nonostante i suoi 11 anni, una straordinaria costanza, accomunata a un metodo di studio efficace. In effetti ha potuto mettere in luce le sue grandi capacità musicali, vincendo concorsi importanti, sicuramente anche perché, oltre al talento, si è distinta sempre nel seguire, con impegno, le indicazioni dei docenti. Margherita continua comunque ad essere la ragazzina riservata e sorridente di sempre, senza vantare aria di superiorità nei confronti dei compagni, mostrando perciò grande maturità e la consapevolezza che la perseveranza e l'umiltà sono doti fondamentali per raccogliere i frutti del talento.”

Romolo Garavagno