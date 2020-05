Michela Revelli nuova garante dei detenuti a Fossano. Eletta a maggioranza qualificata nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Fossano, nella seduta dello scorso 30 aprile, ha eletto la dottoressa Michela Revelli come garante dei detenuti.

«Questo è un ruolo molto sentito in città ed è un tema molto delicato per questo alla base dell'incarico ci deve essere l'assoluto rapporto fiduciario tra il Garante il Sindaco Dario Tallone, la Giunta ed il Consiglio comunale. - Spiega l'assessore competente Ivana Tolardo - Il garante dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio che lo ha eletto ed avrà vari compiti a tutela delle persone private della libertà personale, come indicato dall’art. 3 del suddetto regolamento. Riferirà al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle commissioni consiliari».

«Mi sono messa al lavoro fin da subito analizzando nel dettaglio quelle che sono le linee guida dell'OMS sull'emergenza Covid-19 in merito alle case di reclusione, ed essendo uno dei compiti del Garante quello di vigilare, avere competenze mediche, in un momento così delicato potrebbe essere davvero un vantaggio per la massima tutela dei detenuti. Ho sentito nei giorni scorsi anche Bruno Mellano, Garante dei Detenuti della Regione Piemonte e ho già in programma una videoconferenza con lui e gli altri nuovi colleghi. Sono onorata della nomina, mi impegnerò per svolgere al meglio questo compito» il commento di Michela Revelli.

L’elezione di Michela Revelli è avvenuta in seconda votazione in Consiglio comunale. La normativa, infatti, prevede che sia eletto all’unanimità in prima votazione o a maggioranza qualificata in seconda votazione. La minoranza ha votato compattamente sia in prima che in seconda votazione per Ezio Dardanelli, mentre la maggioranza ha proposto e votato Michela Revelli.

Non è mancato il dibattito di cui inseriamo il video, in consiglio comunale.

"Voglio dare atto ai singoli consiglieri ed agli amministratori di Fossano che, con questa decisione, hanno voluto continuare a contribuire ad un’esperienza di eccellenza in Italia: la Regione Piemonte è, infatti, l’unica ad avere una figura di Garante comunale per ogni città sede di carcere. Si tratta, tanto più in questo momento così difficile per i reclusi, di una sfida non da poco ed in un contesto culturale che fatica a riconoscere il senso vero della pena e a dare reali prospettive ad un’esecuzione penale volta al reinserimento sociale.

Un ringraziamento particolare, infine, a Rosanna Degiovanni che per 4 anni (dal marzo 2015 alla primavera scorsa) ha svolto con passione e competenza un ruolo nuovo e tutto da inventare e che ha, con tutto il Coordinamento dei Garanti del Piemonte, tentato di garantire i diritti delle persone private della libertà, in una prospettiva di esecuzione delle pene costituzionalmente orientata. Un grazie specifico a Rosanna per tutta una serie di proposte e di iniziative che hanno contribuito a fare della Casa di Reclusione di Fossano il modello di carcere a custodia attenuata che è e che dovrebbe sempre di più essere. Per Fossano, ma non solo" ha commentato il Garante Regionale Bruno Mellano.