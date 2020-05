"Love-working" e non "smart-working" al Convitto Provvidenza di Bra

Riceviamo e pubblichiamo.





Oggi lo smart-working è un’opportunità incredibile di comunicazione e di crescita che ci permette di essere in contatto a qualsiasi ora. Ma come potersi accontentare di lavoro “smart” quando la nostra vita a scuola è love-working in ogni gesto e in ogni attività in cui l’insegnante trasmette la propria passione? Chi avrebbe mai detto di dover lavorare e trasmettere emozioni ed amore per la conoscenza attraverso ad un Pc? Avreste mai pensato di provare nostalgia per quel rumore assordante di bimbi all’uscita di scuola?



Eppure è così! Questo virus ha cambiato profondamente le abitudini di tutti e quindi anche di noi maestre che al grido “sempre pronte alle nuove sfide” abbiamo deciso di non fermarci e di evolverci attraverso nuovi strumenti educativi.

In nostro soccorso, in questo momento decisamente alienante e privo di certezze, è arrivata la Didattica Digitale. Per tutte noi è stato come un regalo da prendere al volo, è stata la riapertura alla vita sociale, al contatto con alunni e famiglie, è stato un parziale ritorno all’amato lavoro costituito principalmente di attenzione e dedizione per gli altri.



Per i piccoli è stato utile per tornare a dare un sapore di normalità alla vita di tutti i giorni, circondandoli di affetto ma anche infondendo un senso di responsabilità nei confronti della loro attività scolastica. La DAD (didattica a distanza) garantisce la continuità nello svolgimento del programma ma, se fatta bene, è molto molto di più e sicuramente rafforza la collaborazione scuola-famiglia per la crescita armonica e serena del bambino.



Ognuno di noi in questi giorni è chiamato ad adattarsi in qualche modo agli imprevisti che la vita ci pone e i bambini, malgrado le circostanze, non devono rinunciare ad apprendere e a sentire la vicinanza della loro maestre che dimostrano quanto siano interessate al loro benessere soprattutto nei momenti di difficoltà.



Noi insegnanti ogni giorno teniamo lezioni on-line, anche con bimbi di soli 6 o 7 anni, mandiamo video illustrativi sui compiti da svolgere e schede di approfondimento per ogni materia. Ogni bimbo può chiedere collegamenti individuali per risolvere qualsiasi dubbio. Rispondiamo in tempo reale ai quesiti dei nostri piccoli alunni e dei loro genitori e attendiamo la restituzione di quanto assegnato per motivare e sostenere, mandando utili feed-back circa il lavoro svolto.



Anche le maestre della scuola dell’infanzia sono attive più che mai con video a giorni alterni per tutti e attività di precalcolo, prescrittura e lingua inglese per i più grandicelli, mantenendo così vivo il progetto di continuità che “traghetterà” i piccoli dell’ultimo anno verso la scuola primaria... e ogni giovedì incontri live sulla piattaforma Zoom per tutti i bimbi delle sezioni Panda e Giraffe!



Tutto questo impegno non solo per “fedeltà” didattica e per tentare di imitare il ritmo della vita reale, che oggi più che mai sentiamo prezioso nella sua normalità, ma soprattutto per non perdere il contatto umano ed educativo con i nostri amati bambini.



Siamo tutti d’accordo che la didattica a distanza, che tanto bene ha funzionato in questo momento, non può comunque sostituire la didattica tradizionale ma, nell’impossibilità degli studenti di andare a scuola, gli insegnanti hanno deciso tempestivamente di andare dagli studenti attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.



Ecco cosa pensano le famiglie del nostro lavoro:



“In questo periodo molto difficile per tutti, la scuola online e le lezioni whatsapp sono state molto utili ai bambini e di grande aiuto per i genitori. I nostri bambini sono diventati più 'tecnologici', seguendo da soli le lezioni, utilizzando cellulari, tablet e computer... . Grazie per il grande lavoro a tutta la scuola (Famiglia Marotta classe 2ª)”.



“... grande disponibilità delle insegnanti che per prime si offrono regolarmente e a ogni videolezione di connettersi nuovamente in un secondo momento per rispiegare il tutto laddove la connessione di un bambino fosse altalenante, laddove una nozione non fosse ancora ben assimilata o anche solo per scambiarsi un saluto o un abbraccio virtuale e questo è a dir poco commovente... sono unite tra loro, hanno sempre al primo posto i bambini e il loro benessere, sono insegnanti che sorridono... sono anche certo che sia stato fatto veramente tantissimo per farci sentire ogni giorno la Provvidenza International School presente in ognuna delle nostre case (Famiglia Racca, classi 1ª e 2ª)”.



“Devo dire che questa difficoltà per mia figlia si è dimostrata fin da subito un’opportunità... per imparare e per essere autonoma. L'ho vista attiva e in modo naturale tecnologico, felice di “andare a scuola”, collegarsi con le maestre e con i compagni... alla ricerca di una loro "confortevole normalità"... sì, è questo che ho percepito in questo periodo e che secondo me la scuola Provvidenza ha il gran merito di insegnare “confortevole e tecnologica normalità” e il futuro sta tutto qua (Famiglia Morra classe 4ª)”.



“... il mio ringraziamento a tutti i nostri insegnanti che, nonostante questa pandemia, non hanno perso tempo e stanno portando avanti i nostri bambini con il programma scolastico in modo egregio... potremo dire che i nostri figli lavorando così, potranno accedere alla classe 3ª non “d’ufficio” ma perché hanno avuto la possibilità, con l’ottima organizzazione della scuola, l’impegno del corpo docenti, l’impegno dei bambini e l’ausilio di noi genitori, di apprendere le nozioni scolastiche della classe seconda (Famiglia Alessandria, classe 2ª)”.



“Esperienza nuova e "forzata" per alunni e famiglie ma con metodi e risultati giorno dopo giorno più positivi e con i bambini che si sentono molto " social " con una scuola così! (Famiglia Allocco, cl.4ª)”.



“Volevo ringraziare tutti gli insegnanti per la costanza... la bravura... la dolcezza e l'ottima didattica! Grazie... Vi ringrazio, di cuore, con le lacrime agli occhi...Grazie a tutto lo staff!!! Grazie Provvidenza!!! (Famiglia Capocchia cl. 3ª)”.



Abbiamo ricevuto molti di questi attestati di stima e gratitudine da parte delle famiglie e per questo motivo mi sento di affermare che il nostro lavoro è oggi sempre di più LOVE-WORKING.



Le maestre