Al via a Bra la distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte

Prende il via oggi a Bra la distribuzione alla cittadinanza delle mascherine della Regione Piemonte, dopo l’arrivo del primo lotto da 6000 pezzi inviato sotto la Zizzola dall’amministrazione regionale.

Le mascherine verranno consegnate gratuitamente a domicilio, direttamente nella buca delle lettere, con il coordinamento del Comune di Bra e la preziosa collaborazione del volontariato cittadino, in particolare del Gruppo Giovani della Croce Rossa, di alcuni volontari temporanei della sezione di Bra e di componenti dei comitati di frazione della città.

Non è necessario prenotare né fare alcuna richiesta: la distribuzione avverrà progressivamente nelle varie aree di Bra, con la consegna di una mascherina per ogni componente del nucleo familiare registrato in Anagrafe. La distribuzione proseguirà contestualmente all’arrivo della fornitura da parte della Regione, non dipendendo dal Comune la tempistica degli invii. Per completarla saranno pertanto necessarie alcune settimane. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare periodicamente lo stato di avanzamento della distribuzione.

Nessuno degli incaricati è autorizzato a entrare in casa o a chiedere un corrispettivo: si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a segnalare eventuali episodi sospetti.

E’ obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l 'uso continuativo delle mascherine.

L’utilizzo corretto di tali dispositivi va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani), che restano invariate e prioritarie.