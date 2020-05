Cavallermaggiore: dal 6 maggio riapre il cimitero cittadino, obbligatori mascherina e guanti

Riapre domani, mercoledì 6 maggio, il cimitero cittadino di Cavallermaggiore. Sarà aperto alle visite ma con alcune regole per il contenimento del Covid-19: obbligo di mascherina e guanti, con distanziamento sociale tra le persone. “Importanti i guanti soprattutto perchè saranno utilizzati gli stessi strumenti all’interno del cimitero - spiega il sindaco Davide Sannazzaro -. Abbiamo ritenuto importante aprire alla cittadinanza specie per gli affetti, ma ricordiamo che non è un luogo per fermarsi a chiacchierare, rispettate il luogo e le regole che ci sono”.

Novità anche rispetto alla casetta dell’acqua, in accordo con la ditta sarà riaperta a partire dall’11 maggio.

Isola ecologica confermata invece la riapertura a partire dal 18 maggio, mentre dal 15 maggio sarà già possibile fare le prenotazioni. Il sindaco Sannazzaro ha comunque ricordato che per chi avesse urgenza di smaltire rifiuti ingombranti è attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio contattando il numero 800 36 55 52.

Per quanto riguarda i sacchetti per la raccolta rifiuti al lunedì è ancora attiva la consegna dalle ore 10 alle 12 per coloro che non hanno ritirato la fornitura 2020.

Infine, il primo cittadino ha spiegato il tema della spesa all’esterno dei confini cittadini. Come confermato dalla Regione Piemonte è adesso possibile spostarsi da un Comune all’altro per bene di prima necessità che non si trovano all’interno del proprio territorio. “Mentre ci si sposta per recuperare questi bene è possibile fermarsi per fare la spesa anche all’esterno del proprio comune” conferma Sannazzaro.

Non ci sono aggiornamenti invece sul fronte contagi da Coronavirus.

Gli 11 cittadini attualmente positivi sono in attesa del risultato del secondo test di controllo, mentre restano 8 i confermati guariti.

Presso la Casa di riposo San Giorgio si stanno effettuando i nuovi tamponi “Arrivano notizie confortanti ma aspettiamo di avere un quadro completo”.