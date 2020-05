Coronavirus, il Piemonte autorizza i test sierologici presso i laboratori privati

“ Dal 4 maggio anche i singoli cittadini possono effettuare i test sierologici all’interno dei laboratori privati” . A confermarlo è il vicepresidente della Commissione regionale Sanità Domenico Rossi , chiarendo quanto detto dall'assessore regionale Luigi Icardi in risposta a un question time del M5S in Consiglio regionale.

“ I test somministrati - spiega il consigliere del Pd - dovranno essere quelli approvati dal Ministero della Salute e avranno solo valore epidemiologico poiché, ad oggi, non possono sostituire i tamponi per la funzionalità diagnostica ”.

“E’ fondamentale che gli esiti dei test siano inclusi all’interno del piano epidemiologico regionale. Solo così avremo a disposizione dei dati sulla circolazione virale del SAR-CoV-2 nella popolazione da affiancare ai dati che sono stati raccolti in questi mesi attraverso i tamponi. Tutti dati fondamentali per la gestione dei prossimi mesi” ha concluso Rossi.

La consigliera del M5S Francesca Frediani ha sottolineato però come manchi "un intervento della Regione per evitare speculazioni e fissare regole certe per aziende e cittadini".

"Abbiamo infatti chiesto un Piano regionale, che includesse anche cittadini e operatori delle strutture socio assistenziali, per governare questo importante fronte nella lotta al Covid ed un'attività proattiva della Regione per calmierare i prezzi e avere test qualitativamente adeguati. Sarebbe inaccettabile se qualcuno lucrasse, oltre misura, in questo momento così delicato" conclude la pentastellata.