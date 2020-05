Le Langhe del vino guardano alle "fase 2": qualche auto e tanti ciclisti sulle colline orfane dei turisti (VIDEO)

Attesa, sognata, agognata: la cosiddetta "fase 2" dell’emergenza Coronavirus ha fatto il suo arrivo anche nelle Langhe del turismo e del vino, tra quei borghi che fino a ieri già in questa stagione erano la ricercata meta di visitatori in arrivo da ogni angolo del mondo e che oggi galleggiano invece nella speranzosa attesa che questa emergenza mondiale si derubrichi presto a brutto e lontano ricordo.



Siamo a La Morra. Anche qui come in tutta Italia la parziale riapertura del 4 maggio permette finalmente di uscire di casa, sempre seguendo le regole volte a contenere i contagi, ma finalmente con qualche “maglia allargata”, soprattutto per chi vuole fare una passeggiata spingendosi oltre i 200 metri dalla propria abitazione, o per chi vuole dedicarsi all’attività fisica in un verde che tra gli ordinati filari di Nebbiolo da Barolo certamente non manca. C’è da dire che, sin dall’inizio dell’emergenza, i residenti di questo angolo di Piemonte aperto al mondo hanno rispettato in modo più che attento le disposizioni contenute nelle varie direttive nazionali e regionali sul contenimento dell’infezione: un’osservanza responsabile che non è venuta meno nemmeno oggi, con l’allentamento delle limitazioni imposte dal Governo.

Il paese si è comunque in qualche modo rimesso in moto, o meglio in auto, verrebbe da dire, visto il discreto numero di veicoli notato già ieri, lunedì, su strade che fino alla scorsa settimana si presentavano invece pressoché deserte. La concomitanza col mercato del lunedì, raggiunto da molti in automobile, può aver fatto il suo, così come la ripresa del lavoro in molte aziende dell’Albese.



Ma il movimento più evidente della Fase 2 su queste colline, almeno in queste sue giornate d’esordio, lo hanno fatto vedere i "biker", evidentemente in trepidante attesa di rimettersi in sella alle loro due ruote dopo la lunga sosta imposta dalla quarantina.

Dopo aver passato intere settimane a postare foto di pedalate da fermo sui balconi di casa, finalmente, complici anche le giornate di sole di questo inizio di settimana, tantissimi amanti della bicicletta sono tornati a misurarsi coi saliscendi delle colline del vino.

Tappa obbligata, nel passaggio a La Morra, quella del bar di Angelo, anche lui "biker" nel Dna, che dopo il lungo periodo di chiusura di fermo della sua attività, con la moglie Cristina ha deciso di riaprire i battenti per dedicarsi almeno alla vendita “take away”. “È andata bene – ci raccontava lei ieri, tutte le brioche preparate all’apertura sono andate vendute”, accompagnate da caffè e cappuccini consumati rigorosamente fuori dal locale, ripartito in questa sua nuova veste nel rispetto delle regole anti Covid 19.