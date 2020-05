Salmour, Villa Smeralda affronta l'emergenza Corona Virus: “Cosi abbiamo messo in sicurezza i nostri ospiti"

ll virus Covid-19 sta determinando un periodo contingente di difficoltà comune a tutti nella Penisola: in questo frangente così delicato, il Gruppo La Villa - da anni impegnata nella gestione di residenze per anziani e categorie fragili - ha aderito nell’immediato, da un lato, alle indicazioni Ministeriali e Regionali, rendendo operativi anche protocolli precauzionali interni rigorosi dedicati alla tutela dei propri ospiti, e dall'altro, ha messo in campo soluzioni immediate per continuare a mantenere unite le famiglie con gli ospiti, grazie al supporto del digitale.In questo modo, è stata tutelata la salute delle categorie più a rischio di questa emergenza: gli anziani.E’ il caso di Rsa Villa Smeralda struttura del Gruppo situata a Salmour che accoglie 49 senior, dove infatti, sono arrivati i risultati dei tamponi tanto attesi e sono risultati tutti negativi, sia quelli degli ospiti che quelli degli operatoriA fronte di questo, la struttura dichiara:

“I risultati dei tamponi sono risultati tutti negativi, sia per ospiti che per operatori e questo per noi è un grande risultato. A fronte dell’emergenza abbiamo adottato fin da subito tutte le misure necessarie verso tutte le persone che vivono quotidianamente in Rsa: ospiti, dipendenti, visitatori..inclusi fornitori, per non lasciare niente al caso. Non eravamo preparati a tutto questo, come nessuno in Italia, ma accompagnati dal nostro Gruppo, abbiamo agito con tempestività e solerzia e questo nostro pronto intervento, avvenuto spesso anche in maniera preventiva rispetto a quanto disposto dai Decreti, è ciò che probabilmente ci ha permesso di proteggere e tutelare i nostri Ospiti e dipendenti fin da subito, nel modo migliore possibile. Ad oggi, questa nostra linea cautelativa e stringente fin da subito, possiamo dire che ha premiato. La situazione al momento è stabile e in struttura vige un clima molto sereno. Certo l’attenzione deve rimanere alta ma pensare di essere riusciti a lasciare il Virus fuori dalla porta ad oggi è davvero un risultato che ci riempie di gioia e ripaga di tutti gli sforzi. Adesso attendiamo solo di poterci tornare ad abbracciare tutti “.“Ora è importante continuare su questa strada, ma per questo grande risultato è importante ringraziare tutti i nostri operatori e dipendenti che il loro prezioso lavoro hanno reso possibile tutto questo; i familiari, per la loro fiducia e collaborazione; gli ospiti, che ci hanno reso più leggeri questi giorni difficili con il loro sorriso; la Direzione di struttura che ha coordinato tutti gli aspetti operativi della struttura e la nostra azienda, il Gruppo La Villa - Residenze per anziani e categorie fragili, che ha saputo fin da subito intervenire con immediatezza ed efficacia per darci le giuste indicazioni da seguire.”

Sulla situazione delle Rsa in Italia, la Direzione del Gruppo La Villa - tra i principali player del mercato del settore care - cui afferisce la Rsa Villa Smeralda dichiara: “Siamo molto fieri della gestione operata in Rsa Villa Smeralda La nostra missione è tutelare gli anziani ed esserci riusciti, in questo clima severo, è davvero un risultato che ci rende onorati, ancora di più, di fare quello che facciamo.Resta il fatto che in Italia siamo stati travolti da un’emergenza senza termini di paragone nella memoria recente del nostro Paese e nelle Rsa stiamo cercando di farVi fronte, per quanto possibile, con tutte le risorse Aziendali a nostra disposizione, la nostra professionalità e la nostra dedizione.Va però considerato che le Rsa nascono come strutture assistenziali e non erano assolutamente preparate a gestire una situazione di questo tipo. E’ stato quindi difficile fronteggiare un Virus sconosciuto che ha colto impreparati gli ospedali stessi a livello nazionale. Ci siamo trovati a combattere una guerra senza le armi per poterlo fare e con il compito più difficile, quello di proteggere la categoria più a rischio di questa emergenza, dovendo fare spesso il tutto senza linee guida chiare. Abbiamo dovuto reinventarci in brevissimo tempo per rispondere alle difficoltà. A fronte di tutto questo siamo ancora più fieri del risultato ottenuto ad oggi a SalmourCerto, sappiamo che naturalmente non è possibile garantire in maniera assoluta l’immunità dal contagio in tutti i contesti, nonostante vengano intraprese tutte le precauzioni del caso. Le variabili di contagio sono tante e non per forza dipendenti dalle tutele prese da noi. Siamo consci che l’emergenza che stiamo affrontando è di carattere nazionale e in un contesto di diffusione del Virus di questa portata, dobbiamo essere consapevoli che i rischi esistono, sia dentro che fuori dalla nostra Residenza. Ma quello di cui siamo certi è che tutte le nostre Residenze si stanno impegnando a garantire la più adeguata assistenza possibile ai nostri ospiti, applicando tutte le misure necessarie e hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per fronteggiare questa emergenza fin dal primo momento. L’esempio di Salmour ce lo dimostra, anche se a fronte del tanto grigio che si sente dire sulle Rsa, ci teniamo a dare un messaggio positivo ed informare che la situazione è serena anche in tante delle nostre Residenze in Italia, come ad esempio a Firenze (3 strutture) e Grosseto(1) e anche quelle in altre regioni e province, come ad esempio Reggio Emilia, Savona e Como, Cuneo per citarne alcune. Questa linea preventiva e stringente probabilmente ci sta ripagando a lungo termine”.