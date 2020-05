Savigliano, la manifestazione “silenziosa” dei commercianti: “Fateci lavorare” (FOTO E VIDEO)

“Fateci lavorare. Questo il messaggio del “flash mob per la fase 2” organizzato lunedì 4 maggio dall’Ascom Confcommercio di Savigliano.

Una manifestazione silenziosa che ha visto gli esercenti della città davanti alle proprie attività chiuse fino almeno al 1° giugno. Negozi di abbigliamento, parrucchieri, estetisti, ristoranti che non possono fare asporto, tutte quelle categorie più penalizzate dal lockdown e che non potranno riaprire nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria.

A sostenere i propri associati il presidente Ascom Savigliano, Agostino Gribaudo, la vice presidente, Simona Trucco, e il direttore Livio Raballo.

“Il 25% delle queste attività sono aperte, ma il rimanente rimane chiuso per i prossimi quindici giorni - spiega il presidente Agostino Gribaudo -. Non va bene perché tutti si sono attrezzati per affrontare questo periodo, con le misure di santificazione e per servire la clientela, invece è stato tutto prorogato. In particolare nel settore moda c’è un danno evidente, quasi due mesi che sono chiusi con gli approvvigionamenti fermi, causando danni irreversibili. Era necessario il periodo id chiusura, ma in questo momento riteniamo indispensabile che attività riprendano vigore”.

Una manifestazione che nasce anche per rafforzare il documento presentato dalla Confcommercio di Cuneo al Governo con le richieste per la ripartenza degli esercenti.

“Tutto questo è partito dall’iniziativa frutto della Confcommercio provinciale - spiega il direttore Ascom Savigliano Livio Raballo -. la scorsa settimana il nostro presidente Luca Chiapella e il segretario Marco Manfrinato hanno presentato richieste da far avere al Governo e ogni territoriale ha deciso di manifestare per dare evidenza al documento”.

E sul piano “Bonus Piemonte” aggiunge: “Importante, ma evidentemente sono state prese in considerazione solo alcune categorie e infatti ci sono state tante rimostranze, in particolare dal settore abbigliamento e da quei settori che nn sono stati presi in considerazione, ci stiamo muovendo per prendere mano a provvedimenti per coloro che sono stati chiusi”.