Sempre più attività aperte a Cuneo: i bar si attrezzano per poter lavorare in sicurezza, tra schermi in plexiglass e asporto (FOTO)

Seconda giornata di fase2 a Cuneo, quella del mercato cittadino. C'è molta più gente rispetto a ieri 4 maggio. E soprattutto hanno riaperto per l'asporto molti più bar e ristoranti, dal Corso ad Arione, che ieri si sono dedicati alla sanificazione. Sono 93 quelli che hanno già comunicato al Comune l'intenzione di riaprire per l'asporto ed il take away.

I banconi sono protetti da lastre in plexiglass. Ci si attrezza per le nuove regole. Nei locali si entra una o due persone alla volta. Qualcuno effettua solo la consegna esterna, senza consentire alle persone di entrare.

Riaperte anche le librerie, come l'Ippogrifo. Altre avevano aperto già ieri. Gente in coda in banca, traffico in corso Nizza e lungo le arterie principali, parcheggi pieni.