Il Nazionale di Vernante nella Green Guide 2020

Ieri, 4 maggio, attraverso una video conferenza su facebook è stata presentata la Green Guide 2020, la guida che raccoglie i migliori ristoranti al mondo di cucina vegetariana e vegana.

La scelta della data cade sempre con il primo giorno della Settimana della Frutta e Verdura e la posizione degli ideatori rispetto alla situazione contingente è chiara: "Una crisi -scrivono - che sta costringendo il mondo a ripensare i propri modelli di produzione e consumo. In questo contesto, la guida e le soluzioni di We’re Smart® World per un mondo sano e migliore non potrebbe essere più tempestiva e pertinente”.

“Il Nazionale di Vernante ha da sempre avuto una particolare attenzione con il mondo che lo circonda e negli anni ha affinato questa relazione - dicono in coro gli chef Fabio Ingalliera e Maurizio Macario -. Non meno di un anno fa, la collaborazione con la dottoressa Valentina Carasso, ha portato il nostro staff nei boschi e pascoli di Vernante alla ricerca di erbe spontanee, bacche, fiori e tutto ciò che la natura ci offre. Precedentemente avevamo approfondito il tema della fermentazione naturale con Carlo Nesler. Poi è toccata alla nostra fantasia immaginarne l’utilizzo nella nostra cucina”.

Continuano gli chef: “Siamo particolarmente onorati di essere stati selezionati in un numero così limitato di ristoranti, soprattutto perché i nostri piatti, per i quali non utilizziamo carne, si affiancano a preparazioni più classiche”, altri ristoranti inseriti, infatti, hanno un’offerta limitata a ricette che abbracciano la cultura vegetariana pura.

Come ultimo spunto di riflessione di Fabio Ingallinera: “Le Alpi Marittime, con i loro tesori gastronomici, sono un mercato a cielo a perto, aver scelto Vernante per far crescere la mia Famiglia (Fabio è sposato da 3 anni con Jessica e da 2 anni è arrivata la piccola Cloe) non mi fa rimpiangere troppo la mia Sicilia”, mentre Maurizio, 7°generazione di Macario alla guida del Nazionale “ogni tanto è bene che qualcuno che non è del posto, ci aiuti a riscoprire la passione per il nostro territorio”.