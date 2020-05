Bra, torna la golosità in tavola. Riaperti bar e pasticcerie in modalità take away

A Bra il caffè al bar è una cosa molto seria. Già, il caffè al bar. Coniugato nella versione che preferite: corretto, macchiato, cappuccino, ginseng, marocchino, in vetro, in tazza. Accompagnato immancabilmente da una soffice brioche. Un modo per iniziare la giornata con lo sprint giusto. Ma siamo in epoca di Covid-19.

Quindi, che si fa?Non possiamo fare altro che prenderci la colazione con il take away per evitare assembramenti. Oppure si può ordinare a domicilio, con Pâte à bombe ad esempio. Per la gioia di tutti i golosi, la nota Pasticceria artigianale braidese è tornata a lavorare a pieno regime in ottemperanza con le nuove norme anti-Coronavirus, in vigore a partire da lunedì 4 maggio. I classici come croissant, torte e pasticcini non sono ancora stati detronizzati, come la passione dei fratelli Arianna e Lorenzo Cappa, che li preparano con tanta cura.Anni e anni di scuola d’arte bianca, tecniche sopraffine, nozioni e concetti sfumano di fronte ad una creatività culinaria, capace di saziare le improvvise voglie di zuccheri in maniera semplice, genuina e veloce.Basterà telefonare al numero 0172/054233 (oppure 3347594100) per ordinare le consumazioni preferite. Successivamente sarà possibile riceverle direttamente al proprio domicilio o ritirarle nel locale di via Vittorio Emanuele II, 22, aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 6 alle 18 (chiusura sabato e domenica pomeriggio).

Ricordiamo, infatti, che con la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è possibile acquistare cibo da asporto, ma non consumarlo in strada (sempre in vigore le regole di sicurezza, che impongono il distanziamento sociale e l’uso della mascherina).

"I guanti e le mascherine sono d’ordinanza - spiega la contitolare del bar, Arianna Cappa -. Teniamo moltissimo alla pulizia del locale e, oltre ai normali turni di pulizia, facciamo una sanificazione extra alla sera mediante un’apposita macchina che igienizza a vapore tutte le superfici interne. Il primo cliente? Un avventore abituale, che ha ordinato cappuccino e cornetto. È il gusto straordinario della normalità, che desideriamo offrire insieme ai nostri tipici biscotti, fatti di pastafrolla ripiena di marmellata o cioccolato. Ottimi per una colazione che consegniamo a domicilio anche la domenica, previo avviso telefonico entro le 18 del sabato. Il caffè è sigillato ed i dolci impacchettati, ma la gente è felice di gustare a casa qualcosa di buono”.

Una splendida notizia, dunque, quella dell’apertura del Pâte à bombe, che promette il ritorno delle golosità sulle nostre tavole e altrettanti cuoricini su Facebook!