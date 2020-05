Fase 2 anche per le aree protette delle Alpi Marittime: consentita l'attività di giornata e non i pernottamenti

Dal 4 maggio si è tornati a praticare attività motorie e sportive nella natura delle Aree Protette Alpi Marittime. A tal proposito l’Ente auspica che la frequentazione del proprio territorio sia svolta con prudenza e nel rispetto delle comunità locali, oltre che naturalmente delle norme stabilite a livello nazionale, regionale e, in alcuni casi, anche comunali per la prevenzione dal contagio del Covid-19.

L’attuale regolamentazione, in vigore sino al 17 maggio, consente solo le attività di giornata e non i pernottamenti. Escursionisti e alpinisti sono invitati a non utilizzare i locali invernali dei rifugi e dei bivacchi se non in caso di emergenza.

Nella scelta degli itinerari va tenuto in considerazione che alle quote medio-alte, in particolare sui versanti settentrionali, si trovano ancora condizioni invernali.

In questi giorni a causa dei vincoli imposti a livello nazionale l’offerta di servizi è limitata. Gli operatori turistici stanno comunque lavorando in vista della riapertura delle strutture per garantire la massima sicurezza agli ospiti.

Al momento nei paesi i visitatori trovano aperti i negozi di generi alimentari e alcune strutture che si sono organizzate per il servizio da asporto.

Ricordiamo le principali norme per la fruizione del nostro territorio confidando nella massima collaborazione dei visitatori:

- È vietata ogni forma di assembramento di persone

- L'attività sportiva o motoria va praticata individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti

- Per l’attività sportiva dev'essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri, per tutte le altre di almeno 1 metro

- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto (picnic, barbecue…)

- Le aree giochi bimbi, le aree attrezzate e picnic sono chiuse.

- È necessario essere muniti di mascherina e di guanti per ogni eventualità e per entrare in ambienti chiusi (acquisti, servizi igienici…)

- Deve sempre rimanere presso il proprio domicilio chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° (oltre che chi si trova in "quarantena")

Si segnala che i sindaci hanno la possibilità di porre ulteriori regolamentazioni rispetto quelle nazionali e regionali e che, nel territorio del Parco delle Alpi Marittime, il primo cittadino di Entracque ha emesso un’ordinanza per le attività e i comportamenti da adottare nel concentrico fino al 17 maggio consultabile sulla home page di: www.comune.entracque.cn.it.