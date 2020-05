Nascondeva 1560 euro nelle suole delle scarpe: arrestato per detenzione di stupefacenti

Erano circa le 22 di sabato sera, a Torino, quando una pattuglia di polizia ha fermato un veicolo, con a bordo due persone, in corso Siracusa. Il passeggero, cittadino francese di 41 anni, era appena stato visto portare le mani alla bocca e deglutirne il contenuto. Dalla perquisizione, in una piccola fessura ricavata nella tela interna di entrambe le scarpe, gli agenti hanno rinvenuto la somma di 1560 euro in contanti.

Non meno di una settimana prima, l'uomo, in seguito a un controllo, era già stato trovato in possesso della somma di 1300 euro, senza essere in grado di giustificarlo.

Irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Indagato, inoltre, per falsa attestazione e poiché inottemperante all’ordine del questore di Cuneo di lasciare il territorio nazionale, emesso a giugno dello scorso anno.