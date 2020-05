Consigli utili per preparare un buon CV

Il tuo CV deve guidare il lettore e fornire una chiara indicazione del motivo per cui la tua esperienza è rilevante per il lavoro, quindi riduci al minimo qualsiasi informazione non correlata all'impiego. Un CV tipico contiene cinque sezioni, generalmente nel seguente ordine:

Riepilogo del profilo o obiettivo di presentare sinteticamente le tue abilità e motivazione e invitare i lettori a leggere oltre.

Elenco delle tue competenze, rilevanti per il lavoro. Se lo fai, sii selettivo e legato all’argomento lavoro: un elenco sovraccarico perderà di impatto.

Esperienza lavorativa pertinente, in ordine cronologico inverso. Questa è la sezione più importante, poiché l'esperienza passata informerà sul tuo potenziale per la posizione. Fare riferimento il più possibile a risultati specifici, ad es. dimensione del team che hai gestito, lunghezza / budget / ambito dei progetti su cui hai lavorato, guadagno in efficienza che hai raggiunto ecc.

Background educativo, lingue, corsi di formazione: menziona solo il background rilevante per il lavoro (se hai un diploma universitario, supponiamo che tu abbia già frequentato il liceo!).

Non essere timido, usa un aiuto professionale

Utilizza un servizio di preparazione CV professionale come https://www.cvmaker.it/ che semplifica la vita alle persone in cerca di lavoro. Avrai un CV preparato professionalmente che ti darà il vantaggio di essere selezionato per il colloquio.

Formato: mantienilo breve, chiaro e conciso

Cerca di limitare il tuo CV a non più di due pagine A4, qualunque sia la durata della tua esperienza.

Evita di utilizzare modelli di CV standard che trovi sul Web. Scrivere un CV è personale, quindi un'opportunità per essere creativi! Ma sii ragionevole, non è nemmeno un concorso artistico!

Cura layout, intestazioni, spaziatura e carattere: il tuo CV deve apparire attraente, di facile lettura e professionale.

I punti elenco sono un modo efficace per presentare le informazioni in modo digeribile. Non usare uno stile narrativo: i recruiter hanno poco tempo per leggerlo.

Si prega di inviare tutti i documenti di candidatura in francese o in inglese, le due lingue ufficiali utilizzate al CERN.

E ora arrivano i suggerimenti: come distinguersi dalla massa!

È fondamentale catturare l'attenzione del recruiter entro i primi secondi. Ecco 3 suggerimenti per far risaltare il tuo CV.

Adatta il tuo CV alla posizione in questione: con molti anni di esperienza professionale potresti voler condividere tutta la tua esperienza acquisita finora e di conseguenza finire con un CV di 15 pagine. Vinci questa sfida! Non esiste un CV univoco per tutti i lavori per cui ti candidi.

Leggi attentamente l’annuncio di lavoro, adatta la tua formulazione al lavoro e sottolinea le esperienze che sono rilevanti per esso! Se sei stato cameriere in un ristorante, va bene, ma probabilmente non è molto utile nella progettazione di magneti superconduttori.

I recruiter del CERN non usano software per cercare le parole chiave, tuttavia i loro occhi li cercano inconsapevolmente quando devono leggere oltre 200 CV.