Dall'Arena alla Piazza Pulita, Ghisolfi sempre protagonista su La 7

Pertanto, dopo tre inviti domenicali nell'Arena di Massimo Giletti, ultimo dei quali in ordine di tempo quello del 3 maggio in occasione del quale il popolare conduttore di origini piemontesi ha auspicato per Ghisolfi una chiamata al Governo per risollevare finanziariamente il Paese reale nella difficilissima fase 2, il Banchiere e autore di best Sellers economici di successo per le famiglie debutta nella non meno battagliera Piazza di Formigli.

Al centro della quale gli ulteriori sviluppi che sono intervenuti in questi giorni e ore più recenti, tanto in Italia quanto in Europa, fra decreti da approvare, liquidità da fare arrivare alle persone e alle aziende e le decisioni di Bruxelles e di Berlino.

Appuntamento a partire dalle 21.15 di questo giovedì.