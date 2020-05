Gli Asparagi dolci di Revello di Piero Fraire sono più teneri e gustosi che mai

Ormai lo conoscono quasi tutti, l’Asparago Dolce di Revello, la regale specialità che cresce sotto lo sguardo benevolo del Monviso. In particolare nelle asparagiaie dell’Azienda Agricola di Piero Fraire a Campagnole di Revello, dove si trovano diversi ettari di terra costituite da terreno fluviale sabbioso, ottimo per il tipo di coltura poiché drena l’acqua in eccesso e consente il giusto grado di umidità a salvaguardia del sapore e del profumo perfetto del buon asparago. E certo, non per ultimo, complice l'acqua del Po, che permette una preziosa irrigazione incontaminata.

Parte di questo terreno è coltivato in serre per anticipare già a marzo la produzione, il restante in campi a cielo aperto dove da metà aprile inizia la raccolta, a mano e con uno speciale attrezzo creato dallo stesso Piero. Ricordiamo inoltre che non viene usato alcun prodotto chimico nelle coltivazioni, nessun tipo di anticrittogamico, anche il diserbo viene effettuato a mano, con mezzi meccanici e con l’ausilio delle oche di proprietà che girano libere per i campi piluccando tutto ciò che è intruso.



Ed è in questo piccolo paradiso che cresce l’Asparago Dolce di Revello, una gourmandise che ha stregato chef e appassionati. Già attribuita la De.Co. dal Comune di Revello ed il riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole.



Per tutti questi motivi, gli Asparagi dolci di Piero sono unici per sapore e fragranza, senza sgradevoli retrogusti.



Nonostante il periodo critico, la cura e la dedizione di Piero per i suoi asparagi, ci regalano anche quest’anno un prodotto della terra che soddisferà i palati più esigenti, permettendoci di caratterizzare le tavole di questo periodo con un cibo dallo squisito sapore e fonte di benessere naturale.



L’Asparago Dolce di Revello, varietà Eros, può essere così descritta: “Si presenta in forma regolare, il turrione pieno e compatto, l’apice serrato, di colore verde con qualche striatura viola, il profumo dev’esser delicato. Una volta gustati saranno dolci e teneri, privi di fibrosità”.



Attenzione però alle imitazioni: capita spesso che si trovino sui banchi dei mercati degli asparagi spacciati per quelli Dolci di Revello, ma non lo sono se non trovate il talloncino verde con lo stemma di Revello come marchio di garanzia legato al mazzo (lo vedete nella foto). Diffidate quindi quando qualcuno insiste per proporveli senza il tagliando di garanzia.



Per essere gustato al massimo del suo sapore, va appena scottato, o cotto al vapore, e condito a piacere con burro e parmigiano.



Un’altra deliziosa qualità di asparago coltivata da Piero è l’Asparago Cardinale, dolce e tenerissimo, che può anche essere consumato crudo, tagliato a fettine fini in insalatina e condito con olio e limone. Da provare.



Dal punto di vista nutrizionale, nell’asparago si rileva un’elevata concentrazione di un particolare amminoacido, l’asparagina. Essa agisce da diuretico naturale contrastando l’accumulo di liquidi e favorendo un effetto depurativo sull’organismo. Anche l’acido folico, utile per contrastare anemia e stanchezza e fondamentale durante la gravidanza, è presente in abbondanza. Poi sono ricchi di sali minerali, in particolare il potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna, insieme a manganese, fosforo, calcio e magnesio, e anche di rutina, utile a rinforzare le pareti dei capillari. Significativo è anche l’apporto di vitamine, soprattutto quelle del gruppo A e B. L’asparago ha inoltre una notevole efficacia antiossidante. Ciò permette di contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare. Curiosità: nell’antichità era considerato uno dei cibi più afrodisiaci.

É importante però che gli asparagi siano coltivati nel rispetto della varietà e in modo naturale per non perdere i benefici che ne derivano, a differenza di quelli che arrivano da località lontano, spesso forzati assurdamente nella coltivazione e pieni di agenti chimici dannosi.



Da qualche anno gli Asparagi dolci di Revello, insieme alla Toma del Monviso, sono diventati protagonisti nel Monvisotto, una specialità di pasta fresca ripiena del Pastificio Artigianale San Martino di Rifreddo. Una leccornia che potete trovare in vendita nel negozio di Piero a Saluzzo.



Gli Asparagi dolci di Revello si possono trovare nel negozio nel punto vendita dell’Azienda Agricola a Saluzzo in Via Spielberg 20, Antico Palazzo del Borgo e presso L’Orto del Gallo in Via Dronero 2 a Cuneo

