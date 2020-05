Giocare al casinò è un’esperienza che, da sempre, affascina tantissime persone nel mondo. Con la diffusione negli ultimi anni dei siti che permettono di rivivere l’esperienza delle sale da gioco rimanendo comodamente seduti sul divano di casa - accedendo direttamente dal nostro computer, smartphone o tablet - la passione per il gioco è andata via via crescendo. La prima scelta da effettuare quando si decide di giocare online è quella di accedere a dei casinò sicuri , che ci permettano ore di svago e divertimento senza il minimo rischio. Ma quali sono i giochi più popolari sui casinò online?

Le Slot machine online

Le slot machine, sia fisiche che online, rappresentano da sempre uno dei maggiori e più diffusi giochi per gli appassionati del settore: non esiste una sala da gioco che non abbia a sua disposizione diverse slot. Disponibili in diverse varianti, ciascuna con la propria grafica, le proprie opzioni e varianti si fondano in ogni caso su un gioco semplice, che basa le possibilità di vittoria sull’ottenere una determinata combinazione o sequenza di simboli.

Il blackjack

Il blackjack è un gioco diffusissimo nei casinò, uno di quelli immancabili anche nelle scene dei più memorabili film che puntano a ricreare l’atmosfera dei casinò, e anch’esso è un gioco le cui regole di base sono molto semplici. In Italia è conosciuto anche come ventuno, perché è questo lo scopo del gioco: avvicinarsi il più possibile a ventuno, senza però “sballare”, ovvero superare quella cifra. Si gioca ovviamente con le carte francesi, e si ricevono inizialmente due carte: quelle dal due al dieci hanno il proprio valore nominale, le figure valgono tutte dieci, e l’asso può valere uno o undici, a discrezione del giocatore. Quest’ultimo può, qualora il punteggio ottenuto con le sue due carte non lo soddisfi, continuare a chiedere altre carte per poi fermarsi quando lo ritiene opportuno. Lo scopo finale è battere col proprio punteggio quello del dealer, che giocherà dopo tutti i partecipanti al tavolo. Se il proprio punteggio è superiore a quello del dealer si riceve la cifra giocata e si vince una somma equivalente, se è inferiore si perderà la somma che si è deciso di puntare, in caso di parità di punteggio si parla di push: si recupererà la cifra scommessa ma non si riceverà alcuna vincita.

La Roulette

Questo è, probabilmente, il gioco che più di tutti rappresenta il simbolo dei giochi da casinò, soprattutto per le strutture fisiche. Il gioco è noto a tutti: c’è una ruota con una serie di numeri, ciascuno indicato dallo sfondo di colore rosso o nero. Prima di inserire la pallina all’interno della ruota ed aspettare che la sfera si fermi indicando il numero e il colore vincente, i giocatori possono scommettere sull’esito: sarà un numero pari o dispari, rosso o nero, o si può anche indicare il numero esatto.

Il poker online

Il poker è sicuramente il gioco di carte più diffuso non solo nei casino e nei casino online, ma anche sui tavoli verdi degli appassionati del gioco delle carte. Le regole sono note ai più e, come molti sanno, il gioco classico del poker prevede decine di varianti, la più famosa delle quali è il Texas Hold ’em, talmente famoso da avere anche dei Campionati mondiali e diversi film dedicati a questo affascinante gioco.