Le direttive di Mohammed bin Zayed tengono a galla l'economia degli Emirati Arabi Uniti

Il mondo è ora alle prese con la pandemia COVID-19, dal momento che quasi tutti i paesi cominciano ad adottare misure drastiche per prevenirne la diffusione.

Gran parte dell'attenzione iniziale è stata posta sull'intervento medico e sull'allontanamento sociale. Tuttavia, man mano che queste misure drammatiche vengono attuate, è importante valutare la portata economica per evitare un altro tipo di disastro.

Mentre la malattia si diffonde e le persone sono costrette ad abbandonare il lavoro per settimane ed eventualmente mesi per " abbassare la curva" - riducendo il tasso di infezione in modo che gli ospedali non crollino - le economie si stanno arrestando.

La risposta degli Emirati Arabi Uniti

Negli Emirati Arabi Uniti, ai centri di analisi è stato ordinato di aprire in tutto il paese per "tracciare e rintracciare" le infezioni in modo efficiente - sapere dove le infezioni hanno avuto origine aiuta le autorità a prevenire ulteriori trasmissioni a livello di comunità. Questo si è già dimostrato efficace nel ridurre la curva di infezione non solo negli Emirati Arabi Uniti, ma anche in Germania, Corea del Sud e Australia. Le nazioni senza questo tipo di test rigorosi hanno visto grandi picchi di infezioni che a loro volta portano a misure di blocco più soffocanti dal punto di vista economico.

Tuttavia, i test possono arrivare solo fino a un certo punto e, come gli Emirati Arabi Uniti hanno scoperto, sono necessarie misure più complete per rallentare i tassi di infezione e prevenire devastanti shock economici.

Il successo iniziale degli Emirati può derivare dal fatto che i più alti ranghi del governo sono attivamente coinvolti nella sanità e nel sostegno economico. Infatti i leader degli Emirati presiedono riunioni virtuali per garantire che tutti siano assistiti adeguatamente e che i settori possano funzionare nel modo più efficace e sicuro possibile.

Gli Emirati sono una delle poche nazioni che hanno intrapreso un'azione ferma e decisa per combattere le ricadute economiche che questa pandemia sicuramente creerà. Il sostegno del Paese alle piccole e medie imprese dovrebbe indurre il resto del mondo ad affrontare adeguatamente queste difficili circostanze.

Il leader degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, ha lanciato fin dall'inizio aiuti economici oltre alle procedure mediche e sanitarie. Il Consiglio esecutivo di Abu Dhabi ha annunciato 16 nuove iniziative a sostegno delle imprese e della comunità. Queste iniziative includono, tra l'altro, la fornitura di garanzie di credito per le PMI, esenzioni sulle tasse di registrazione dei veicoli commerciali, sussidi per l'elettricità per le start-up, fatture governative accelerate per far pagare le imprese più rapidamente, riduzioni per il leasing di terreni, esenzioni dalle sanzioni, sconti per il noleggio per i settori dell'ospitalità, del turismo e dell'intrattenimento, e opzioni di prestito vantaggiose.

Tuttavia, pur avviando precocemente gli stimoli economici, la spina dorsale della risposta degli Emirati al coronavirus è radicata nel suo sistema sanitario pubblico completo che vede la nazione del Golfo unirsi a paesi come la Scandinavia e Singapore. I test, le cure ospedaliere e i programmi di recupero sono coperti dal programma sanitario dello sceicco Mohammed bin Zayed, che comprende anche gli stranieri. Una situazione sanitaria ed economica gestibile ha permesso agli Emirati di fare un passo avanti e di fornire missioni umanitarie in aree al di fuori dei propri confini, cosa che le nazioni più potenti del mondo non sono state in grado di fare.

Alcuni sono meno fortunati

D'altra parte, le nazioni che soffrono sia di politiche sanitarie pubbliche inadeguate sia di un sostegno economico insufficiente si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile.

L'Italia, ad esempio, si trova oggi ad affrontare una delle epidemie più rapide e con il più alto tasso di mortalità al mondo: la sua popolazione è una delle più longeve al mondo, e ciò gioca un ruolo chiave nel suo tasso di mortalità superiore alla media.

L'Italia, un Paese la cui economia fiacca non è riuscita ad affermarsi negli ultimi anni, ha ora davanti a sé ostacoli ancora maggiori, per non parlare del collasso dei sistemi sanitari.

La Spagna si trova ad affrontare una situazione simile.

Anche alla luce di queste rivelazioni, pochi Paesi al di fuori del Medio Oriente hanno adottato le misure proattive necessarie per affrontare contemporaneamente due gravi sfide: l'assistenza medica ai propri cittadini e lo stimolo economico per evitare il collasso finanziario.

Questa non è la prima pandemia globale che abbiamo dovuto affrontare. Durante l'influenza spagnola del 1918, secondo le stime, tra i 20 e i 50 milioni di persone nel mondo sono morte a causa di un ceppo influenzale particolarmente mortale, per lo più trasportato in tutto il mondo dai soldati di ritorno dalla prima guerra mondiale.

L'impatto economico di quella pandemia fu significativo, ma relativamente poco duraturo se paragonato all'elevato numero di morti. La recessione di allora derivava principalmente da enormi aumenti salariali dovuti alla carenza di manodopera, che ha lasciato le imprese in difficoltà a produrre in modo efficiente. Molti, proprio come oggi, sono stati costretti a dipendere fortemente dalla previdenza sociale.

Se conosciamo le difficoltà economiche causate dalle pandemie, perché alcuni Paesi oggi non reagiscono abbastanza rapidamente e non attuano misure preventive per aiutare a stabilizzare le loro economie?

Le banche centrali di tutto il mondo si sono lentamente attivate per offrire pacchetti di stimolo alla luce dei problemi legati ai viaggi limitati e la maggior parte dei paesi ha dato la priorità ai blocchi generalizzati. L'obiettivo di questi blocchi è stato quello di limitare la pressione sui servizi sanitari, ma se le aziende non vengono adeguatamente sostenute tempestivamente, gli effetti economici a lungo termine potrebbero diventare più gravi del virus stesso.

Alcune nazioni, come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti, hanno fatto dei primi passi particolarmente forti per fornire stimoli fiscali alle loro economie. Tre delle maggiori economie arabe si sono impegnate a fornire quasi 47 miliardi di dollari di stimoli per contrastare il potenziale e molto probabile danno economico che il coronavirus potrebbe infliggere.

Come il mondo ha visto con gli Emirati Arabi Uniti, essere proattivi e anticipare l'impatto economico di una pandemia è una linea d'azione utile. Mentre gli Stati Uniti e altri hanno aspettato, altri hanno agito in modo rapido e deciso, riconoscendo l'impatto economico a lungo termine che le interruzioni dell'attività economica avranno.

È ora che l'Italia, la Spagna e altri paesi seguano l'esempio degli Emirati Arabi Uniti e di nazioni come questa per contribuire a combattere la recessione sulla scia di questa pandemia. Devono investire in stimoli alla riva dell'economia, proteggere i loro cittadini dalla devastazione finanziaria e garantire che l'assistenza sanitaria sia il più possibile solida.