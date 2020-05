L’importanza di un life coach in azienda

In azienda, ricoprire un ruolo di responsabilità verso le proprie risorse ha un impatto diretto non solo sui percorsi professionali dei dipendenti ma anche sulle loro stesse vite. Gli aspetti qualitativi delle relazioni interpersonali tra colleghi o dirigenti sono in grado di influenzare l’esistenza delle persone. Gestire delle risorse umane significa soprattutto far fruttare gli aspetti migliori dei dipendenti perché anche l’azienda ne possa beneficiare in termini di risultati.

Il mercato attuale pone delle grandi sfide nel raggiungimento di questi obiettivi a causa dei repentini cambiamenti che lo caratterizzano e che possono disorientare le aziende.

Le aziende devono stare al passo con i cambiamenti culturali, sociali ed economici senza mai dimenticare il fattore umano di cui sono composte.

Il coaching aziendale si pone come obiettivo quello di rispondere a domande quali: come riconoscere le esigenze che ha ogni persona? In che modo si possono sviluppare al meglio le potenzialità delle risorse? In che modo il lavoro si può accompagnare ad una crescita personale? Con quali metodologie si possono stimolare i risultati e la sinergia all’interno dei gruppi?

Un life coach in azienda ha il compito di supportare il management nell’investire sul potenziale del capitale umano che compone l’impresa, rendendo l’ambiente lavorativo adatto allo sviluppo delle potenzialità di ogni persona.

Tendenzialmente il life coach collabora con il management aziendale poiché il benessere e la salute di un’impresa dipende strettamente da chi ne è al comando. La possibilità di crescita e sviluppo personale è possibile laddove vi è un leader in grado di mettersi in discussione.

Grazie al supporto di un life coach, il management si rende in grado di attuare abitualmente atteggiamenti e comportamenti che influiscano positivamente sul rendimento e sull’efficienza dei dipendenti.

È fuori da ogni dubbio che le risorse lavorino al massimo delle proprie capacità in un ambiente lavorativo in cui regna la collaborazione, la fiducia e la condivisione degli obiettivi. Lavorare per il miglioramento di questi aspetti pone basi solide perché si realizzino crescite umane e professionali in grado di massimizzare la produttività.

Questo deve essere uno degli obiettivi primari di chi ricopre posizioni di leadership e può essere senza dubbio raggiunto grazie a percorsi ad hoc con un life coach aziendale. Grazie ad esso, infatti, un leader può lavorare allo sviluppo di virtuosismi e sinergie che contribuiscano al successo.

Senza mai perdere di vista l’unicità di ogni azienda e delle singole risorse che la compongono, un life coach è in grado di individuare quali sono i punti focali sui quali intervenire ed agire, definendo metodologie e tempistiche di intervento.

Affiancandosi ad un life coach si possono intraprendere percorsi di valorizzazione dei dipendenti che assicurano un incremento nella qualità del lavoro con risultati tangibili e duraturi. Un percorso di coaching pone infatti al centro il benessere delle persone, il quale non deve mai essere messo in secondo piano nella corsa ai risultati sul mercato.

Grazie al supporto di un life coach, i leader aziendali sono in grado di sciogliere progressivamente le relazioni di tipo tossico che troppo spesso di realizzano in ambito lavorativo. Frequentemente, in modo del tutto inconsapevole, i manager con i loro comportamenti pongono un freno all’efficienza ed all’efficacia dei propri dipendenti.

Lavorare in tali condizioni comporta un crescente risentimento nei confronti del management aziendale accompagnato ad un netto calo della serenità delle persone ed una sempre minore affezione nei confronti del lavoro.

Un percorso di life coaching è quindi utile al cambiamento, affiancando il management nell’analisi delle proprie potenzialità e trasformando disagi ed inadeguatezze in nuove visioni motivanti del futuro e del proprio ruolo.

L’obiettivo del coaching aziendale è quindi quello di catalizzare crescita e cambiamento con il fine dell’auto-realizzazione sia individuale sia lavorativa.

Scegliere l’affiancamento di un life coach diventa allora un vero e proprio investimento per il raggiungimento di una duratura crescita personale e professionale che sviluppi un migliore ambiente lavorativo, le performance aziendali, la motivazione e l’autostima delle risorse.