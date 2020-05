Nordvpn per una connessione Internet sicura

Sicuramente sarà capitato a molti di sentire parlare di una rete VPN e di non sapere di che cosa si tratti. VPN sta per Virtual Private Network e consiste in un servizio di crittografia che protegge la vostra identità online. Quando si tenta di accedere a un sito Web, il proprio ISP (provider di servizi Internet) riceve normalmente la richiesta e reindirizza l'utente al sito desiderato. Il vostro traffico web attraversa l'ISP, può vedere tutte le vostre attività online. Inoltre, può tracciare il vostro comportamento o persino trasmettere la cronologia di navigazione online a inserzionisti, agenzie governative e altre terze parti. È qui che entra in gioco VPN. La rete VPN reindirizza il vostro traffico web attraverso un server VPN appositamente configurato; pertanto, il vostro indirizzo IP è nascosto e tutti i dati ricevuti o inviati sono crittografati. I dati crittografati diventano incomprensibili e quindi illeggibili per chiunque li intercetti.

Una connessione Internet sicura

Ad esempio, quando vi trovate in un bar o in aeroporto, potreste dovervi connettere a una rete Wi-Fi pubblica, oppure con lo smart working a quella aziendale e di solito lo fate senza pensarci troppo, ma sapete chi può monitorare il traffico di rete? Siete sicuri che l'hotspot sia legittimo e non sfruttato da un criminale che sta tentando di accedere ai vostri dati personali? Password, informazioni bancarie e numeri di carta di credito sono solo alcuni esempi delle informazioni private che è possibile inviare a vostra insaputa ogni volta che vi accedete. Attivando una VPN, tutti i dati inviati e ricevuti passano attraverso un tunnel crittografato, in modo che nessuno possa accedere alle vostre informazioni private. Quindi, anche se un criminale informatico dovesse riuscire a intercettare i vostri dati, sarà impossibile per loro decrittografarli.

Come proteggere allora la vostra privacy online?

Senza VPN, i dati di connessione sono completamente accessibili a terzi. Il vostro ISP, il vostro datore di lavoro, il router Wi-Fi della caffetteria a cui vi state connettendo, i server attraverso i quali passano i vostri dati, così come chiunque abbia gli strumenti adeguati: tutti possono vedere i vostri dati, salvarli e usarli in un modo che è al di fuori del vostro controllo. Le agenzie governative possono tracciare le vostre attività online e condividere metadati memorizzati, anche da un paese all'altro, attraverso alleanze di intelligence come "14 Eyes". A seconda del vostro indirizzo IP, che dipende dalla vostra area geografica, siti e servizi di terze parti potrebbero chiedervi prezzi più alti o più bassi o visualizzare annunci pubblicitari mirati. Con VPN, potete stare tranquilli sapendo che i vostri dati sono crittografati e il vostro indirizzo IP protetto. Il vostro ISP non sarà più in grado di conoscere la vostra cronologia di navigazione perché il vostro traffico viene instradato attraverso il server VPN. Non può quindi raccogliere i metadati di Internet o registrare la cronologia di navigazione. Coloro che sono alla ricerca di una VPN affidabile e economica, troveranno quello che cercano in “nordvpn”. NordVPN ha app e software per praticamente qualsiasi Sistema Operativo e i vostri dati potranno essere più che al sicuro.