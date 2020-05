Suggerimenti per aiutarti se sei preoccupato per il coronavirus

L'epidemia di coronavirus significa che la vita sta cambiando per tutti noi per un po' di tempo. Può farti sentire ansioso, stressato, preoccupato, triste, annoiato, solo o frustrato.

È importante ricordare che è giusto sentirsi così e che ognuno reagisce in modo diverso. Ricorda, questa situazione è temporanea e, per la maggior parte di noi, questi sentimenti difficili passeranno.

1. Resta connesso con le persone

Mantenere rapporti sani con le persone di cui ci fidiamo è importante per il nostro benessere mentale, quindi pensate a come potete rimanere in contatto con gli amici e la famiglia mentre avete bisogno di stare a casa.

Potresti provare con le telefonate, le videochiamate o i social media invece di incontrarti di persona - sia che si tratti di persone che vedi spesso, sia che si tratti di contatti con vecchi amici.

2. Parla delle tue preoccupazioni

È normale sentirsi un po' preoccupati, spaventati o impotenti per la situazione attuale. Ricorda: è OK condividere le tue preoccupazioni con gli altri di cui ti fidi - e farlo potrebbe aiutare anche loro.

Se non puoi parlare con qualcuno che conosci o se farlo non ti ha aiutato, ci sono molte linee di assistenza che puoi provare.

3. Supportare e aiutare gli altri

Aiutare qualcun altro può essere un beneficio sia per te che per loro, quindi cerca di capire un po' di più le preoccupazioni, le preoccupazioni o i comportamenti degli altri in questo momento.

Cerca di pensare alle cose che puoi fare per aiutare chi ti sta intorno. C'è un amico o un membro della famiglia nelle vicinanze che potrebbe inviare un messaggio? Ci sono gruppi di comunità a cui potreste unirvi per sostenere altri a livello locale?

Ricorda, è importante farlo in linea con la guida ufficiale del coronavirus per mantenere tutti al sicuro.

4. Sentiti preparato

Lavorare sulle implicazioni della permanenza a casa dovrebbe aiutarvi a sentirvi più preparati e meno preoccupati. Si pensi ad una settimana normale: come sarà influenzata e cosa bisogna fare per risolvere eventuali problemi?

Se non lo hai già fatto, potresti voler parlare con il tuo datore di lavoro, capire i tuoi diritti di malattia e di indennità e procurarti alcune cose essenziali per il periodo in cui sei a casa.

Potresti anche pensare a chi può aiutarti a livello locale - oltre alle persone che conosci, si stanno creando molti gruppi di aiuto locali e comunitari. Cerca di ricordare che questa interruzione dovrebbe essere solo temporanea.

5. Alcuni modi alternativi

Ci sono anche altre alternative, come gli sport al chiuso, i giochi per il cervello, ecc. Anche, alcune persone trovano la gioia e la pace cucinando con oli alternativi come l'olio cbd (può essere acquistato da https://www.cibdol.it nella sua forma più pura), che sembra avere effetti rilassanti. Anche se non è del tutto provato, ha anche alcuni effetti curativi e antistress.

Inoltre, è possibile iniziare ad avere nuovi hobby come la pittura o l'apprendimento di nuove lingue a casa. Tutte queste diverse attività vi faranno dimenticare questi tempi difficili.

6. Prenditi cura del tuo corpo

La nostra salute fisica ha un grande impatto su come ci sentiamo. In momenti come questi, può essere facile cadere in schemi di comportamento malsani che finiscono per farti sentire peggio.

Cerca di mangiare in modo sano, equilibrato, di bere abbastanza acqua e di allenarti regolarmente. Evita di fumare o droghe e cerca di non bere troppo alcol.

Puoi uscire di casa, da solo o con i membri della tua famiglia, per 1 esercizio al giorno, come una passeggiata, una corsa o un giro in bicicletta. Ma mantenere una distanza di sicurezza di 2 metri dagli altri. Oppure potresti provare uno dei nostri semplici allenamenti a casa di 10 minuti.

7. Attenersi ai fatti

Trova una fonte credibile di cui ti puoi fidare - come i siti web governativi - e verifica le informazioni che ricevi dai newsfeed, dai social media o da altre persone. Pensa a come eventuali informazioni imprecise potrebbero influenzare anche gli altri. Cerca di non condividere informazioni senza una verifica dei fatti rispetto a fonti credibili.

8. Rimani aggiornato sui sentimenti difficili

La preoccupazione per l'epidemia di coronavirus è perfettamente normale. Tuttavia, alcune persone possono provare un'ansia intensa che può influenzare la loro vita quotidiana.

Cerca di concentrarti sulle cose che puoi controllare, come il tuo comportamento, con chi parli, dove e con quale frequenza ottieni informazioni.