Filippo Fonsatti in diretta per il "Laboratorio di Resistenza Permanente" della Fondazione Mirafiore

Fonsatti si è fatto promotore, attraverso le associazioni da lui presiedute, di una serie di proposte di misure e interventi per la riapertura dei Teatri e dell’attività di spettacolo dal vivo presentati a fine aprile al ministro Franceschini e al Governo. Si sta dunque impegnando in prima linea per la ripartenza del teatro nella Fase 2 e sarà interessante, dopo aver parlato di cucina resistente, fare con lui un punto sulla situazione del settore teatrale - e più in generale del mondo dello spettacolo dal vivo – che è stato certamente uno dei più colpiti a seguito dell’emergenza del Covid19: il primo a fermarsi, già a fine febbraio, e probabilmente l’ultimo a ricominciare. A dialogare con lui, in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione, Paola Farinetti.