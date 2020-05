Moretta, buoni mensa e pre-ingresso rimborsati alle famiglie

Le famiglie morettesi saranno rimborsate per i buoni mensa non utilizzati. Il Comune pubblicherà nei prossimi giorni sul sito internet (o in versione cartacea presso gli uffici) un modulo per la richiesta del rimborso.

"E’ un atto doveroso – spiega il sindaco Gianni Gatti -. Molte famiglie hanno acquistato dei carnet di buoni mensa scolastici che poi non hanno potuto utilizzare acausa della sospensione delle lezioni in classe. Così abbiamo deciso di restituire les omme incassate in precedenza. Stiamo preparando il modulo da compilare, tra pochi giorni sarà possibile reperirlo sul sito. Restituiremo anche i soldi già incassati del pre-ingresso, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno".