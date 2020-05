Fase 2, continua la raccolta fondi delle associazioni a sostegno dell'ospedale unico di Saluzzo, Savigliano e Fossano

Continua anche durante la fase 2, la raccolta fondi per il Covid-19 promossa dalle associazioni "Amici dell’Ospedale SS Annunziata ONLUS di Savigliano”, “Cuore in mente APS”, “Officina delle idee per il futuro dell’Ospedale di Saluzzo”, Amici del Cuore di Fossano e la piattaforma “Solidali”, associazioni che rappresentanoinsieme e per la prima volta tutto il territorio della ex Asl 17.

Le ha unite l’emergenza CoVid-19 a sostegno all’Ospedale unico su tre sedi, Savigliano, Saluzzo e Fossano, e in particolare al Covid 19 Hospital di Saluzzo, Pronto Soccorso e Rianimazione di Savigliano e nell’ultima settimana anche al territorio.

"L’iniziativa - spiega Domenico Filippi, presidente dell’associazione Cuore in Mente APS -. ha avuto una grande risposta da tutto il territorio a riprova della grande solidarietà intrisa nel DNA dei nostri cittadini".

"E’ stata una 'gara' di solidarietà da parte di tutte le componenti sociali - aggiunge Remigio Galletto, presidente dell’Associazione Amici Ospedale di Savigliano -. Grazie a Fondazioni, Istituzioni, Imprese , Associazioni d’Arma, Associazioni culturali, religiose e sportive, enti di promozione turistica ,gruppi spontanei e soprattutto a più di 500 tra famiglie e singoli cittadini, ad ora si sono raccolti fondi per un valore che presto raggiungeranno i 700 mila euro, fra donazioni in denaro e materiali DPI, respiratori, umidificatori, ecografi e quant’altro".

Tutti gli acquisti sono stati fatti in accordo con la Direzione Sanitaria e Direzione Generale dell’ASLCN1, e tutti gli acquisti sono stati preventivamente valutati dai Tecnici ASL (SPP ed Ingegneria clinica) per la conformità soprattutto dei DPI. La ricerca e l’acquisto dei DPI è stata fatta in Italia, Europa, Cina e Brasile. In particolare in tutto sono stati acquistati e donati all’ASL CN1 circa 80 mila mascherine di vari tipi, (FFP2 / Chirurgiche) 8000 tute di classe III, più di 1000 litri di liquido igienizzante ed altri dispositivi quali visiere, occhiali protettivi e guanti in nitrile per un totale di oltre 270 mila euro.

Inoltre, sono state acquisite e donate apparecchiature mediche per 330 mila euro fra cui due Ecografi polmonari, di cui uno in parte donato da Specchio dei tempi, un amplificatore di Brillanza, un tubo radiogeno portatile, due monitor per defibrillatori , Kit di deumidificatori e un contributo di oltre 70 mila euro per l’ampliamento e la messa a punto dei reparti COVID-19 di Saluzzo.

Questa sinergia tra cittadini e associazioni, con quanto messo in opera dalla Direzione Generale e Sanitaria dell’ASL CN1, ha permesso di superare senza importanti carenze di DPI la prima fase dell’emergenza.

L’emergenza però non è finita. Se le misure di contenimento, la riduzione dei contagi e l’attuazione di terapie più efficaci hanno consentito la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva ,la diffusione permane e con la ripresa della mobilità è possibile un altro incremento dei contagi.

Attualmente l’emergenza assume una dimensione più vasta che abbraccia tutte le strutture operanti nel territorio. Se finora la priorità sono stati gli ospedali ora dobbiamo schierarci più che mai con la Direzione dell’ASL CN1 per sostenere anche chi assiste i pazienti in casa , gli asintomatici ed i malati nelle strutture di ricovero. Bisogna inoltre tener presente che non ci si ammala solo di CORONA VIRUS, ma la Pandemia ha indotto molti cittadini, soprattutto quelli affetti da Patologie gravi, a resistere a casa e non rivolgersi alle strutture sanitarie, nonostante i sintomi, per paura del contagio. Attualmente c’è una quota importante di cittadini affetti patologie urgenti, che arrivano in ritardo e che necessitano di un’organizzazione dedicata. Questa è la sfida che l’ASL CN1 (come le altre ASSR) sta affrontando.Come sottolinea il Dott. Doronzo Direttore del Dipartimento Medico Specialistico, e referente scientifico delle Associazioni, dopo l’emergenza ci sarà un periodo di convivenza con l’infezione diCorona Virus e la fase 2, con nuovi picchi, vedrà impegnati a curare numerosi cittadini affetti da patologie acute , fra cui l’infarto miocardico e l’Ictus, che non si sono rivolti agli ospedali frenati dal rischio infezione da Covid19.

Occorre rassicurare la popolazione che negli ospedali ci sono percorsi sicuri e puliti e che non bisogna esitare, quando necessita, a chiamare il 112/118, parlare col proprioMedico di Base o recarsi in Pronto Soccorso e nei casi meno gravi a recarsi presso gli ambulatori specialistici.

Per questi motivi la raccolta fondi non sarà interrotta. "La grande solidarietà dimostrata e la fiducia che il territorio ha posto nelle Associazioni danno rinnovato slancio al loro impegno. La coesione, che è stata la base dell’azione comune, è un valore immenso che va mantenuto. L’aver superato anacronistici campanilismi (sempre in agguato) , inutili pregiudizi e forme di protagonismo individuali , è alla base del grande risultato ottenuto a difesa di un diritto fondamentale: i diritto alla salute".

Per contribuire

Causale: “Erogazione liberale Emergenza Covid-19”

Associazione Amici Ospedale SS. Annunziata Savigliano ONLUS

CRS Savigliano - IBAN: IT39M06305 46851 000010142521

Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo

CR Saluzzo/Bper - IBAN: IT66Y0629546770000001623357

Cuore in Mente APS

UBI Banca di Savigliano - IBAN: IT58V0311146850000000001358

Amici del cuore Fossano

CRF Fossano - IBAN: IT70V0617046320000001535374

Piattaforma SOLIDALI

Tramite il sito www.solidali.org sarà possibile eseguire donazioni attraverso:

paypal; carta di credito; bonifico;