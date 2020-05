"A Valdieri si amplino i dehor per consentire il ditanziamento sociale", la proposta dei consiglieri comunali di Valdieri

Siamo alla continua ricerca di soluzioni che, in questo periodo di grave difficoltà, possono essere di utilità nel fronteggiare le criticità. Anche a Valdieri viviamo in una realtà comunale in cui esistono locali di ristorazione e luoghi di scambio sociale.



Ma tenendo conto che le misure di sicurezza anticoronavirus dispongono un opportuno distanziamento fra le persone che costringerà le attività a ridurre il numero di posti a sedere, propongo all’Amministrazione comunale una iniziativa in supporto alla fase 2.



Le attività legate allo svago, turismo e ristorazione, più di tutte, stanno inevitabilmente pagando le gravissime ripercussioni economiche di questo periodo di grave crisi, e riteniamo quindi sia urgente consentire alle attività che occupano un’area di suolo pubblico di espandersi e dare provvisoriamente la possibilità a chi ne è sprovvisto, di accedere ed utilizzare eventuali parcheggi o tratto stradale.



Un ampliamento tale da guadagnare lo spazio necessario per mantenere il più possibile i posti a sedere che erano usufruibili prima dell’epidemia.



Siamo convinti di dover mettere in campo tutti gli aiuti e gli strumenti possibili per difendere le attività dalla crisi, rinunciando o rimodulando , l’economia degli introiti generati dalle occupazioni di suolo pubblico e della tassa rifiuti.



Un mancato aiuto agli esercenti, del resto, e la conseguente perdita di molti di essi, sarebbe un danno non solo per il settore, ma per l’intero tessuto economico di tutta la municipalità.



Ringraziamo per la considerazione in cui verrà tenuta la presente proposta formulata con l’intento di costruttiva collaborazione.





Consiglieri comunali di Valdieri

Guido Giordana