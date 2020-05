Anche nella casa di reclusione Morandi si svolge la didattica a distanza

Anche nella casa di reclusione Rodolfo Morandi si svolge la didattica a distanza (Dad).

Anche gli iscritti al corso ITM sono studenti del Denina-Pellico-Rivoira, infatti il corso Informatica e telecomunicazioni fondato tre anni fa è partito dalla sinergia dell’IIS Denina con il CPIA Cuneo-Saluzzo. Il corso è adesso in capo al Denina.

Le classi attive sono tre, una per ciascuno dei tre periodi didattici (Primo, Secondo e Terzo ) previsti all’interno del Livello.

Gli obiettivi del progetto sono: contribuire alla realizzazione del principio costituzionale della finalita’ riabilitativa della pena carceraria e favorire il reinserimento degli allievi nella realta’ sociale e lavorativa, consolidando le competenze base di cittadinanza e quelle specifiche afferenti all’indirizzo professionale.

Quest’anno per la prima volta, una classe terminale (Terzo Periodo Didattico, per gli amici 3^H ITM) arriva all’Esame di Stato.

Tutti i docenti, sia di area comune che di indirizzo, stanno dimostrando grande impegno e creativita’ nel far fronte ad una situazione didatticamente molto impegnativa, data l’impossibilità di fruire, per la didattica a distanza, degli strumenti tecnologici accessibili ai docenti ed agli studenti degli altri plessi.

“In tempo di Covid – a parlare è il docente-referente del corso carcerario Paolo Racca - abbiamo inviato con cadenza settimanale dispense stampabili relative a tutte le materie, dispense preparate dai docenti e tarate sulla base delle esigenze specifiche degli allievi tenendo conto dei limiti dettati dalla possibilita’ di studiare all’interno della realta’ carceraria in se’ e dalla gestione dell’emergenza sanitaria all’interno di essa.

Abbiamo anche inviato un dvd didattico assemblando su di esso diverso materiale multimediale e un altro è in preparazione. Tutto questo per mantenere la continuita’ didattica e per cercare di mantenere vivo il rapporto di collaborazione, fiducia reciproca e stima fra allievi e docenti; questo prezioso capitale emotivo-relazionale e’ fortemente a rischio data l’impossibilità finora riscontrata (e dovuta a ragioni di sicurezza indipendenti dalla volonta’ dei singoli docenti, operatori carcerari ed allievi) di avere contatti in sincrono.

Al momento abbiamo richiesto l’attivazione di un canale telefonico per le videochiamate, che ci permetta un contatto diretto e costante con gli studenti o almeno con i loro rappresentanti e continueremo con l’invio dei materiali. Ci stiamo preparando anche noi per il primo Esame di Stato, pur con tutti i dubbi e le perplessita’ comuni anche alle altre sezioni.

Per quanto siamo riusciti a fare finora, in tempi di Covid e non, mi sento in dovere, a nome dell’Istituto, di ringraziare le educatrici e gli educatori dell’Area Trattamentale (dott.ssa Cinzia Sannelli, dott.ssa Maria Andolina, dott. Davide Sannazzaro) che hanno continuato ed incrementato il loro impegno come interfaccia fra docenti e studenti in tempi cosi’ difficili, la Direttrice della C.R. Dott.ssa Giuseppina Piscioneri, sempre molto attenta alle esigenze delle varie istituzioni scolastiche operanti all’interno della struttura, l’Uff. Comando e tutte le / tutti gli Agenti di Polizia Penitenziaria per la loro costante e fattiva collaborazione prima e durante l’emergenza, il personale dell’Ufficio Tecnico della C.R. per la preziosa assistenza fornitaci senza soluzione di continuita’".