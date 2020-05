Cervasca, il sindaco comunica la situazione Covi-19: 19 guariti a fronte di 13 ancora positivi

- altri cittadini in isolamento volontario non comunicati ufficialmente;

Per il nostro territorio comunale è fondamentale nella FASE 2 mantenere le distanze e usare correttamente le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico: esercizi commerciali, uffici pubblici e postali, banche, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza; pertanto durante le passeggiate a piedi o in bicicletta, si consiglia di avere con se la mascherina da poter indossare.