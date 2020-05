Chiusa di Pesio, mascherine a domicilio per i bambini dai 3 ai 12 anni

“Il nuovo decreto entrato in vigore il 4 maggio prevede l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza per tutti gli individui a partire dai 6 anni - spiega il sindaco Baudino - Mentre alcuni pediatri sostengono che vada incoraggiato l’uso della mascherina a partire dai 3 anni, sappiamo che dopo i 12 possono utilizzare quelle per gli adulti. Per questo, dopo aver servito le strutture sanitarie del nostro Comune, i commercianti, gli over 70 e tutti i nuclei familiari, insieme agli assessori abbiamo pensato di dedicare la nuova distribuzione alla fascia 3-12 e di farcene carico personalmente, come Giunta. Un piccolo dono, pensato anche in occasione della Festa della Mamma che, non dobbiamo dimenticarci, in questo periodo spesso è alle prese con una mole di lavoro ancora più grande tra la ridefinizione della vita familiare, lo smart working, maggiori preoccupazioni e i figli a casa da scuola. L’iniziativa nasce dal fatto che le mascherine per bambini sono più difficili da reperire e solo in questi giorni la Protezione Civile ha presentato i primi prototipi. Com’è noto, i bambini sono più resistenti all'infezione da Covid-19, ma va anche considerata la presenza di asintomatici che potrebbero essere fonte di nuovi contagi per i coetanei più suscettibili e per gli adulti”.