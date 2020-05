Covid-19 e Conitours, Beppe Carlevaris: "Guardiamo avanti e pensiamo positivo, continueremo a lavorare a sostegno delle imprese"

“ Guardare avanti e pensare positivo " – questo è il motto di Conitours durante questo periodo difficile – dichiara il presidente Beppe Carlevaris – “ e continueremo a lavorare per il sostegno alle imprese in questa fase problematica, preparando il rilancio al termine dell’emergenza sanitaria organizzando diverse attività in stretto raccordo con l’Atl del Cuneese e Confcommercio Cuneo ”.

"Settimanalmente - continua il presidente Carlevaris - abbiamo organizzato delle sedute permanenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio allargate a degli esperti del settore, al fine di discutere insieme nuove strategie e azioni di marketing in grado di rispondere in modo efficace al mercato non appena ci saranno i primi segnali di ripresa. Sono stati organizzati vari webinar, tra cui ricordiamo quello previsto per domani mattina, giovedì 7 maggio, dedicato alle attività di marketing e riflessioni sui trend del cicloturismo, con la partecipazione, nella fase iniziale, dell’Assessore Regionale Vittoria Poggio. Inoltre, la settimana prossima verrà messo in calendario un ulteriore webinar incentrato sulla tematica della sanificazione dove verrà presentato un protocollo di linee guida a tutti gli operator del settore. Insieme alle guide turistiche e agli accompagnatori cicloturistici Cuneo Alps il Consorzio ha inoltre ideato la rubrica su Facebook e Instagram denominata #iorestoacasa, dove ogni giorno una nostra guida racconta qualche curiosità storica artistica, presenta un territorio, un angolo di città, un itinerario da provare, una nuova strada da percorrere. Uno storytelling giornaliero, una narrazione emozionante per raccontare il territorio e per invogliare i turisti a tornare nella nostra bella Provincia. Sempre sui canali social Facebook e Instagram abbiamo realizzato la rubrica #cuneoalpstoyou dove andiamo a far conoscere e presentare le strutture associate al Consorzio, attraverso un video, foto che raccontano l’azienda, le attività e i servizi".