Cuneo è in "fase 2", ma l'emergenza non è finita: nel comune in totale 289 positivi

Per questo diventa sempre più importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni. Quindi, evitiamo di uscire se non è strettamente necessario, le nuove normative prevedono la possibilità di spostarsi anche per effettuare attività motoria o sportiva e per andare a trovare i propri congiunti, facciamolo responsabilmente. Manteniamo sempre almeno un metro di distanza dalle altre persone, laviamoci spesso le mani con acqua e sapone o gel disinfettante e indossiamo la mascherina. In diverse farmacie ed esercizi commerciali di Cuneo è possibile trovare quelle di tipo chirurgico in vendita al prezzo di 0.50 centesimi l’una più Iva (0,61 euro). Per la sicurezza di tutti è bene utilizzarle sempre, non solo nei luoghi chiusi, ma anche in tutte le situazioni in cui è possibile incontrare delle altre persone, anche quando si va a fare una passeggiata o al cimitero.