E' "fase 2" anche per Peveragno: tra mascherine, guanti e distanziamento sociale il concentrico torna a popolarsi

Terzo giorno di "fase 2" anche per Peveragno, che si appropria lentamente dei nuovi spazi di manovra concessi dall'allentamento - seppur cauto - delle misure di distanziamento sociale collegate all'emergenza sanitaria attualmente ancora in corso.

A farla da padrona - per così dire - sono ovviamente le attività di somministrazione di cibo e bevande come i bar e le gelaterie, che sfruttando anche il bel tempo di questi primi giorni di maggio hanno organizzato la vendita da asporto; l'aria che tira tra gli esercenti attualmente aperti è di cauto ottimismo per il futuro, nonostante la necessità sia, ora, di ricostruire la fiducia delle persone nell'andare a far compere all'interno del paesino e di abituarle al rispetto delle disposizioni di legge.

Insomma, anche Peveragno ritorna a vivere e respirare, lentamente. E oltre alle zone verdi del concentrico cominciano a popolarsi anche vie sterrate e stradine in mezzo ai campi, come anche i sentieri che conducono in cima alla collina di San Giorgio: la speranza ovviamente è che la zona ai piedi della Bisalta continu a essere, in questo difficile contesto, l'isola felice che per più ragioni si è dimostrata essere negli ultimi mesi.